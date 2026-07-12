باشگاه خبرنگاران جوان- باشگاه المپیاکوس یونان، با هدف آمادهسازی حداکثری برای فصل جدید و رقابتهای لیگ قهرمانان اروپا، در حال برنامهریزی دقیق برای بازگشت دو ستاره خود، مهدی طارمی و ایوب الکعبی است. با توجه به نتایج متفاوت تیمهای ملی ایران و مراکش در جام جهانی ۲۰۲۶، زمان بازگشت این دو بازیکن به اردوی آمادهسازی تیم متفاوت خواهد بود.
بر اساس گزارش رسانه «Gavros» یونان، مهدی طارمی که با حذف ایران در مرحله گروهی، زودتر از الکعبی به دوران استراحت رفت، پس از گذراندن ۱۵ روز مرخصی، در مرحله دوم اردوی آمادهسازی المپیاکوس در هلند به جمع شاگردان کادر فنی خواهد پیوست. در مقابل، ایوب الکعبی به دلیل پیشروی تیم ملی مراکش تا مرحله یکچهارم نهایی، دیرتر از همتیمی خود بازخواهد گشت. انتظار میرود الکعبی در روزهای پایانی اردوی هلند و همزمان با دیدار تدارکاتی المپیاکوس مقابل آلکمار، به تیم ملحق شود.
کادر فنی المپیاکوس با توجه به نزدیکی بازیهای مرحله مقدماتی لیگ قهرمانان اروپا (در اواسط آگوست)، بر بازگشت سریع و آماده شدن کامل این دو بازیکن تأکید ویژهای دارد.