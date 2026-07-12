باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - محسن محمدنژاد مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان مازندران از اعزام گسترده ناوگان حملونقل عمومی استان برای انتقال عزاداران و عاشقان ولایت به منظور حضور در مراسم باشکوه تشییع پیکر رهبر شهید خبر داد و گفت: در این رویداد ملی، ۲۱ هزار و ۹۴۱ نفر از عزاداران از نقاط مختلف استان با ناوگان حملونقل عمومی به تهران، قم و مشهد اعزام شدند.
او با بیان اینکه مردم ولایتمدار مازندران همواره در صحنههای سرنوشتساز انقلاب حضوری پرشور و ماندگار داشتهاند، افزود: برای جابهجایی این جمعیت، ۳۹۱ دستگاه اتوبوس، ۱۶۸ دستگاه مینیبوس و یکهزار و ۳۵۷ دستگاه سواری کرایه بهکارگیری شد و تمامی اعزامها با برنامهریزی دقیق و هماهنگی کامل انجام گرفت.
محمدنژاد گفت: خدمت به زائران اهلبیت (ع) و دلدادگان ولایت، افتخاری بزرگ برای مجموعه راهداری و حملونقل جادهای استان است و کارکنان این مجموعه با تمام توان در کنار رانندگان پرتلاش، زمینه سفری ایمن، آرام و شایسته را برای هماستانیها فراهم کردند.
او از تلاش شرکتهای حملونقل، رانندگان، انجمنهای صنفی، عوامل پایانههای مسافری و تمامی دستاندرکاران این عملیات قدردانی کرد و افزود: همدلی و احساس مسئولیت فعالان حوزه حملونقل عمومی، جلوهای از عشق و ارادت مردم مازندران به آرمانهای انقلاب و ولایت بود.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای مازندران گفت: این حضور گسترده، بار دیگر نشان داد که مردم دیار علویان در لحظههای حساس، با وحدت و بصیرت، در کنار ارزشهای والای انقلاب اسلامی ایستادهاند و یاد و راه شهیدان را با حضوری پرشور زنده نگه میدارند.