باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - یوری سلیوسار، فرماندار منطقه روستوف روسیه روز یکشنبه اعلام کرد که یک پهپاد اوکراینی هنگام ورود به کانال آزوف-دریای سیاه به یک نفتکش حمله کرده است.
اسلیوسار در پیامرسان تلگرام گفت: آتشسوزی ناشی از این حمله تحت کنترل درآمده و هیچ خطر نشت نفت وجود ندارد، زیرا کشتی خالی بوده است و این حادثه تلفات جانی نداشته است.
ارتش اوکراین اخیراً به بیش از ۴۰ نفتکش روسی در دریای آزوف حمله کرده است، که بخشی از آنچه اوکراین آن را کمپینی با هدف مختل کردن تأمین سوخت برای نیروهای روسی و منزوی کردن کریمه تحت اشغال مسکو توصیف میکند، میباشد.
اوکراین در هفتههای اخیر حملات خود به زیرساختهای لجستیکی و انرژی در کریمه را تشدید کرده است که به کمبود سوخت منجر شده و مقامات را بر آن داشته است تا در این شبه جزیره وضعیت اضطراری اعلام کنند.
منبع: رویترز