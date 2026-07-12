باشگاه خبرنگاران جوان - کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان زنجان گفت: پدیده جوی مهم هفته جاری گرمای هواست به طوریکه این میزان در اغلب مناطق استان طی روزهای دوشنبه و سه شنبه به بیش از ۴۰ درجه سانتیگراد خواهد رسید.

مرتضی قدیمی افزود: بر اساس آخرین نقشه‌های هواشناسی، طی هفته جاری شرایط جوی نسبتا پایداری در استان حاکم خواهد بود و آسمان غالبا صاف تا کمی ابری پیش بینی شده است.

وی با بیان اینکه در ساعات بعدازظهر این هفته افزایش نسبی ابر و وزش باد را شاهد خواهیم بود، یادآور شد: سرعت وزش باد در برخی مقاطع به آستانه نسبتا شدید خواهد رسید.

قدیمی با تاکید بر لزوم مصرف بهینه حامل های انرژی و آب در روزهای گرم سال، اظهار داشت: بیشترین گرما در روزهای پیش رو مربوط به شهرهای آب‌بر، حلب، ماهنشان و بخش‌هایی از حاشیه رودخانه قزل‌اوزن خواهد بود.

قدیمی افزود: رعایت نکردن برخی اصول و موارد می‌تواند به گرمازدگی، کم‌آبی بدن، تشدید بیماری‌های قلبی و تنفسی و کاهش توان جسمی افراد منجر شود درحالیکه چند اقدام ساده می‌تواند خطرات روزهای گرم را تا حد زیادی کاهش داد.

قدیمی نوشیدن آب حتی در صورت احساس نکردن تشنگی، استفاده از میوه های آبدار، خودداری از انجام کارهای سنگین و کوهنوردی، کشاورزی یا ورزش در ساعات اوج گرما، استفاده از کلاه لبه‌دار، عینک آفتابی استاندارد، کرم ضدآفتاب مناسب و لباس‌های نخی، روشن و گشاد در صورت حضور در فضاهای باز را از جمله اقدامات لازم برای مراقبت از عوارض و آسیب های هوای گرم بیان کرد.

وی یادآور شد: طی شبانه روز گذشته ایستگاه سلطانیه با ۱۳ درجه کمترین و حلب با ۴۵ درجه بیشترین دمای ثبت‌شده در استان را داشته اند و دمای شهر زنجان نیز بین ۱۶ و ۳۷ درجه در نوسان بوده است.