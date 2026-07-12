بازیکن تیم ملی فوتبال ایران با حضور در جمعیت هلال احمر گیلان به عضویت این نهاد بشردوستانه درآمد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا جهانبخش روز شنبه در بازدید از هلال احمر استان گیلان، ضمن قدردانی از کارکنان و داوطلبان این جمعیت از ایثارگریهای امدادگران در مسیر نجات جان انسانها تجلیل کرد.
وی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه خدمت به مردم و حضور در کنار امدادگران، افتخاری است که باید در زندگی تجربه شود، گفت: ایثارگری داوطلبان هلال احمر در سختترین شرایط، درس بزرگی برای همه ماست و امیدوارم سهم کوچکی در مسیر کمک به دیگران داشته باشیم.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر گیلان نیز در جمع خبرنگاران از تلاشهای علیرضا جهانبخش برای سرافرازی ملت ایران در عرصههای جهانی قدردانی کرد.
هادی سلیمی با بیان اینکه هلال احمر همواره در کنار تمامی کسانی است که برای ارتقای جایگاه ایران در جهان تلاش میکنند، اظهار کرد: حضور چهرههای شاخصی همچون جهانبخش در جمع امدادگران داوطلب، نه تنها مایه دلگرمی برای اعضای این سازمان است، بلکه بر جذب داوطلبان جوان موثر است.
مدیرعامل هلال احمر گیلان ضمن قدردانی از حضور این بازیکن ارزشمند افزود: الگوهای موفق ورزشی با توجه به محبوبیت در میان نسل جدید، میتوانند در ترویج فرهنگ ایثار و کمک به دیگران نقش موثری داشته باشند.