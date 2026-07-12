باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - بر اساس مشاهدات میدانی خبرنگار، صبح امروز همزمان با عملیات نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، بوستر یکی از پرتابهها پس از جدایش در یکی از محلههای شهرستان دورود سقوط کرد.
در پی این حادثه، تنها یک واحد پارکینگ دچار خسارت جزئی شد و خوشبختانه هیچگونه آسیب یا تلفات جانی به شهروندان وارد نشده است. بررسیهای اولیه نیز نشان میدهد این حادثه خسارت گستردهای در پی نداشته و شرایط منطقه در وضعیت عادی قرار دارد.
همزمان با انتشار اخبار این رویداد، برخی رسانهها مدعی شدند که شهرستان دورود هدف حمله قرار گرفته است؛ ادعایی که با مشاهدات میدانی و اطلاعات موجود همخوانی ندارد. بر اساس گزارشهای منتشرشده، آنچه رخ داده سقوط بوستر یک پرتابه بوده و نه حمله مستقیم به این شهرستان.
خوشبختانه این حادثه بدون هرگونه تلفات جانی پایان یافت و تنها خسارتی محدود به یک واحد پارکینگ گزارش شده است.