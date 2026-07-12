درنای سیبری وارداتی و پرورش‌یافته در اسارت، در پی بروز علائم بی‌اشت‌هایی و اختلال در تعادل، تحت معاینه و اقدامات فوری دامپزشکی قرار گرفت و بررسی‌های تخصصی، ابتلای این پرنده به عفونت ریوی را تأیید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده  - روح‌الله اسماعیلی معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره‌کل حفاظت محیط زیست مازندران، گفت: غروب پنجشنبه ۱۸ تیرماه ۱۴۰۵، تیمارگر رویا بروز علائم بی‌اشتهایی و اختلال در تعادل این پرنده را گزارش کرد. بلافاصله معاینات دامپزشکی انجام شد و با تشخیص علائم عفونت دستگاه تنفسی، درمان‌های اولیه و اقدامات حمایتی اورژانسی آغاز شد.»

او افزود: با توجه به تداوم علائم و ضرورت انجام بررسی‌های تکمیلی، رویا روز شنبه به یک مرکز تخصصی دامپزشکی ارجاع شد. نتایج آزمایش‌ها و تصویربرداری‌های تخصصی، وجود عفونت پیشرونده ریوی را تأیید کرد و این پرنده تحت درمان تخصصی قرار گرفت.

اسماعیلی گفت: بر اساس ارزیابی دامپزشکان مرکز تخصصی، عفونت ریوی رویا ماهیتی پیشرونده داشته و پیش از بروز علائم آشکار، آسیب به دستگاه تنفسی این پرنده وارد کرده است. در پرندگان، بسیاری از بیماری‌های تنفسی تا مراحل پیشرفته بدون علائم مشخص باقی می‌مانند و به همین دلیل، پس از ظهور نشانه‌های بالینی، روند پیشرفت بیماری می‌تواند بسیار سریع باشد.

او افزود:در ادامه این رویداد، وضعیت عمومی پرنده، کیفیت تنفس، میزان هوشیاری، تعادل، تغذیه و پاسخ به درمان به‌صورت مستمر توسط دامپزشکان و تیمارگران پایش شد و اقدامات لازم برای فراهم کردن محیطی آرام، ایمن و مناسب به‌منظور کمک به روند درمان ادامه یافت.

اسماعیلی در پایان گفت: در حال حاضر درمان دارویی و مراقبت‌های حمایتی مطابق نظر دامپزشکان ادامه دارد و تمامی ظرفیت‌های تخصصی برای درمان و مراقبت از این درنای سیبری به‌کار گرفته شده است. با این حال، با توجه به ماهیت پیشرونده عفونت و آسیب واردشده به دستگاه تنفسی، پیش‌آگهی بیماری محتاطانه است و در شرایط فعلی نمی‌توان نتیجه درمان را به‌طور قطعی پیش‌بینی کرد. اطلاعات تکمیلی درباره وضعیت این پرنده بر اساس نتایج مستند دامپزشکی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

برچسب ها: درنای سیبری ، محیط زیست مازندران
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