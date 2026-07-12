باشگاه خبرنگاران جوان - سردار حمید هداوند گفت: در پی وقوع سرقت های متعدد خودرو در یکی از مناطق شهرستان کرج ، بررسی موضوع در دستور کار مأموران کلانتری ۴۱خرمدشت قرار گرفت.

وی بیان کرد : ماموران با رصدهای اطلاعاتی گسترده هویت متهم را شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه وی را در مخفیگاهش دستگیر کردند.

هداوند افزود: در بازرسی از مخفیگاه متهم، ۲ دستگاه خودروی سرقتی کشف و این سارق که دارای سوابق متعدد کیفری می باشد و در زمان حاضر با بیش از ۸۰۰ پرونده باز سرقت خودرو در دادسرا مواجه است.

فرمانده انتظامی استان البرز با بیان اینکه متهم برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شده، خاطرنشان کرد: کارشناسان پلیس در حال تطبیق اموال مکشوفه با شکایت های ثبت شده هستند و احتمال افزایش تعداد شاکیان در این خصوص وجود دارد.

وی به شهروندان هشدار داد که سارقان خودرو اغلب در ساعات پایانی شب و در خیابان های کم نور یا پارکینگ های فاقد دوربین اقدام به سرقت می کنند بنابراین انتظار می رود مردم خودروهای خود را به تجهیزات ایمنی نظیر دزدگیر و قفل پدال مجهز کرده و از پارک خودرو در مکان های خلوت و فاقد روشنایی خودداری کنند و در صورت مشاهده موارد مشکوک، مراتب را بلافاصله با سامانه ۱۱۰در میان بگذارند.