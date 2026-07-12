سفیر آمریکا در اراضی اشغالی، در اظهاراتی که با دیدگاه دونالد ترامپ ناهمخوانی دارد، گفت دخالت سوریه در لبنان نه مورد خواست لبنانی‌هاست و نه اسرائیلی‌ها.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - مایک هاکبی، سفیر آمریکا در اراضی اشغالی، در اظهاراتی که با دیدگاه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، ناهمخوانی دارد، گفته است که دخالت سوریه در لبنان نه مورد خواست لبنانی‌هاست و نه اسرائیلی‌ها.

سازمان رادیو تلویزیون اسرائیل به نقل از هاکبی اعلام کرده که بهترین گزینه برای لبنان، واگذاری کنترل جنوب این کشور به ارتش لبنان است. سفیر آمریکا در اسرائیل همچنین مدعی شده که تل‌آویو تمایلی به ماندگاری نیروهای خود در لبنان ندارد، اما پیش از تضمین آرامش در مرزهای شمالی خود، عقب‌نشینی نخواهد کرد.

هاکبی در ادامه گفته است که اسرائیل به آمریکا درباره برنامه‌های احتمالی ایران برای ترور ترامپ هشدار داده است.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، اواسط ژوئن در حاشیه نشست گروه هفت در فرانسه گفته بود: «از نحوه برخورد اسرائیل با لبنان و حزب‌الله راضی نیستم. آنها می‌توانستند این مأموریت را خیلی سریع‌تر به پایان برسانند.» ترامپ افزوده بود که اگر اسرائیل نتواند بدون کشتار گسترده، مأموریت خود را علیه حزب‌الله به سرانجام برساند، «آن‌وقت احمد الشرع، رئیس دوره انتقالی سوریه، این کار را انجام خواهد داد.»

منبع: آناتولی

برچسب ها: سوریه و لبنان ، سفیر آمریکا در اسرائیل
خبرهای مرتبط
لبنان از حملات شب گذشته رژیم صهیونیستی به جنوب این کشور خبر داد
لبنان برای شرکت در دور بعدی مذاکرات در رم شرط گذاشته است
ادعای آکسیوس درباره قریب‌الوقوع بودن عقب‌نشینی صهیونیست‌ها از جنوب لبنان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ادعای دوباره ترامپ درباره مذاکرات با ایران: پیشرفت حاصل شده بود
نتانیاهو: لیندسی گراهام مرا به حمله علیه ایران تشویق کرده بود
بلومبرگ: استراتژی ایران بر نبودِ استراتژی آمریکا پیروز شد
آکسیوس: ارتش آمریکا چند نقطه اطراف تنگه هرمز را هدف حمله قرار داد
اف‌بی‌آی به بررسی پرونده مرگ ناگهانی لیندسی گراهام پیوست
آکسیوس جزئیات آخرین طرح لیندسی گراهام و گفت‌وگوی او با ترامپ را فاش کرد
رژیم صهیونیستی با وجود آتش‌بس، جنوب لبنان را هدف حملات توپخانه‌ای قرار داد
امارات و کویت در پی درگذشت امیر سابق قطر عزای عمومی اعلام کردند
مجلس انتقالی سوریه آغاز به کار کرد
پولیتیکو: ونس ممکن است به دلیل شکست در مذاکرات مورد سرزنش قرار گیرد
آخرین اخبار
تاریخ انتخابات در سرزمین‌های اشغالی مشخص شد
آکسیوس جزئیات آخرین طرح لیندسی گراهام و گفت‌وگوی او با ترامپ را فاش کرد
اف‌بی‌آی به بررسی پرونده مرگ ناگهانی لیندسی گراهام پیوست
آکسیوس: ارتش آمریکا چند نقطه اطراف تنگه هرمز را هدف حمله قرار داد
مجلس انتقالی سوریه آغاز به کار کرد
نتانیاهو: لیندسی گراهام مرا به حمله علیه ایران تشویق کرده بود
امارات و کویت در پی درگذشت امیر سابق قطر عزای عمومی اعلام کردند
رژیم صهیونیستی با وجود آتش‌بس، جنوب لبنان را هدف حملات توپخانه‌ای قرار داد
ادعای دوباره ترامپ درباره مذاکرات با ایران: پیشرفت حاصل شده بود
کره جنوبی از همسایه شمالی خود برای یافتن یک ملوان مفقودشده درخواست کمک کرد
سفارت آمریکا در عمان از شهروندان خود خواست که پناه بگیرند
احتمال سفر نتانياهو به آمريكا
گفت‌وگوی سران مصر و امارات درباره تنش‌های منطقه
بلومبرگ: استراتژی ایران بر نبودِ استراتژی آمریکا پیروز شد
نخست وزیر عراق روز دوشنبه به واشنگتن سفر خواهد کرد
سازمان دریایی انگلیس: تهدید در هرمز همچنان «شدید» است
پولیتیکو: ونس ممکن است به دلیل شکست در مذاکرات مورد سرزنش قرار گیرد
گاردین: اروپا ممکن است با پرداخت عوارض هرمز موافقت کند
قطر فعالیت‌های دریایی خود را به حالت تعلیق درآورد
هاکبی: اسرائیل خواستار مداخله سوریه در لبنان نیست
حمله پهپادی اوکراین به یک نفتکش در دریای آزوف
مقام آمریکایی: ایران از نظر راهبردی در موقعیتی برتر نسبت به آمریکا قرار دارد
نتانیاهو در واکنش به مرگ گراهام: من یک دوست عزیز را از دست داده‌ام
اسناد محرمانه اسرائیل از جنگ ۲۰۰۶ لبنان منتشر شد
ازسرگیری درگیری بین آمریکا و ایران باعث گرسنگی و آوارگی بیشتر خواهد شد
اولین واکنش ترامپ به مرگ لیندسی گراهام
واکنش مقامات صهیونیست به مرگ گراهام؛ اسرائیل یکی از بزرگترین دوستان خود را از دست داد
روسیه و چین مرحله دریایی رزمایش مشترک را به پایان رساندند
لیندسی گراهام، سناتور سرسخت ضدایرانی و حامی اسرائیل، مُرد
هزینه‌های سرسام‌آور جنگ آمریکا علیه ایران؛ از ۳۰ تا ۱۰۰ میلیارد دلار و هزینه‌های پنهان صدها میلیاردی