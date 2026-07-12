باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - مایک هاکبی، سفیر آمریکا در اراضی اشغالی، در اظهاراتی که با دیدگاه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، ناهمخوانی دارد، گفته است که دخالت سوریه در لبنان نه مورد خواست لبنانی‌هاست و نه اسرائیلی‌ها.

سازمان رادیو تلویزیون اسرائیل به نقل از هاکبی اعلام کرده که بهترین گزینه برای لبنان، واگذاری کنترل جنوب این کشور به ارتش لبنان است. سفیر آمریکا در اسرائیل همچنین مدعی شده که تل‌آویو تمایلی به ماندگاری نیروهای خود در لبنان ندارد، اما پیش از تضمین آرامش در مرزهای شمالی خود، عقب‌نشینی نخواهد کرد.

هاکبی در ادامه گفته است که اسرائیل به آمریکا درباره برنامه‌های احتمالی ایران برای ترور ترامپ هشدار داده است.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، اواسط ژوئن در حاشیه نشست گروه هفت در فرانسه گفته بود: «از نحوه برخورد اسرائیل با لبنان و حزب‌الله راضی نیستم. آنها می‌توانستند این مأموریت را خیلی سریع‌تر به پایان برسانند.» ترامپ افزوده بود که اگر اسرائیل نتواند بدون کشتار گسترده، مأموریت خود را علیه حزب‌الله به سرانجام برساند، «آن‌وقت احمد الشرع، رئیس دوره انتقالی سوریه، این کار را انجام خواهد داد.»

منبع: آناتولی