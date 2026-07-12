باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - آیین گرامیداشت امام قائد شهید، همزمان با ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، با حضور پرشور اقشار مختلف مردم، خانوادههای معظم شهدا، ایثارگران، مسئولان استانی و شهرستانی و خیل عزاداران حسینی در مصلی الغدیر خرمآباد برگزار شد.
در این مراسم، حاضران با حضور گسترده و معنوی خود، ضمن ادای احترام به مقام شامخ امام قائد شهید و شهدای والامقام، بر تداوم راه شهدا، پاسداری از آرمانهای انقلاب اسلامی و حفظ وحدت و انسجام ملی تأکید کردند.
این آیین با اجرای برنامههای مختلف فرهنگی و مذهبی، از جمله تلاوت قرآن کریم، مدیحهسرایی و مرثیهخوانی، فضایی سرشار از معنویت و حماسه را در مصلی الغدیر خرمآباد رقم زد.
این مراسم روز ۲۱ تیرماه ۱۴۰۵ به همت گروه تلویزیونی سپاه حضرت ابوالفضل (ع) استان لرستان برگزار و با استقبال گسترده مردم مؤمن و ولایتمدار شهرستان خرمآباد همراه شد.