مراسم گرامیداشت امام قائد شهید با حضور گسترده اقشار مختلف مردم، خانواده‌های معظم شهدا، مسئولان و خیل عزاداران حسینی در مصلی الغدیر خرم‌آباد برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - آیین گرامیداشت امام قائد شهید، هم‌زمان با ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، با حضور پرشور اقشار مختلف مردم، خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران، مسئولان استانی و شهرستانی و خیل عزاداران حسینی در مصلی الغدیر خرم‌آباد برگزار شد.

در این مراسم، حاضران با حضور گسترده و معنوی خود، ضمن ادای احترام به مقام شامخ امام قائد شهید و شهدای والامقام، بر تداوم راه شهدا، پاسداری از آرمان‌های انقلاب اسلامی و حفظ وحدت و انسجام ملی تأکید کردند.

این آیین با اجرای برنامه‌های مختلف فرهنگی و مذهبی، از جمله تلاوت قرآن کریم، مدیحه‌سرایی و مرثیه‌خوانی، فضایی سرشار از معنویت و حماسه را در مصلی الغدیر خرم‌آباد رقم زد.

این مراسم روز ۲۱ تیرماه ۱۴۰۵ به همت گروه تلویزیونی سپاه حضرت ابوالفضل (ع) استان لرستان برگزار و با استقبال گسترده مردم مؤمن و ولایت‌مدار شهرستان خرم‌آباد همراه شد.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: عزاداری ، رهبر ، لرستان
خبرهای مرتبط
نایب رئیس مجلس:
عزت ملت در ایستادگی است/ شهادت رهبری، عاملی برای ارتقا کشور در معادلات بین‌المللی و منطقه‌ای
میدان انقلاب تهران غرق در نوای مویه لری؛ وداعی از جنس دلدادگی با رهبر شهید + فیلم
اشک‌های اقتدار؛ لرستان در وداع با آقای شهید ایران صحنه‌ای ماندگار آفرید
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
بروجرد؛ قلب تپنده آبزی‌پروری لرستان
تابستان داغ و افزایش مصرف آب در لرستان؛ مردم صرفه‌جویی را جدی بگیرند
نهضت ملی مسکن در دورود و ازنا از رکود خارج شد؛ ۲۰۰ واحد به‌زودی تحویل متقاضیان می‌شود
آخرین اخبار
بروجرد؛ قلب تپنده آبزی‌پروری لرستان
نهضت ملی مسکن در دورود و ازنا از رکود خارج شد؛ ۲۰۰ واحد به‌زودی تحویل متقاضیان می‌شود
تابستان داغ و افزایش مصرف آب در لرستان؛ مردم صرفه‌جویی را جدی بگیرند
بازداشت ۳ گرداننده اصلی کانال انتشار تصاویر خصوصی در لرستان
کاهش ۸۰ درصدی آتش‌سوزی در عرصه‌های منابع طبیعی لرستان
جسد نوجوان غرق شده پلدختری در رودخانه کشکان پیدا شد
گره کور ترافیک خرم‌آباد؛ پل‌سازی درمان است یا مُسکن؟
زنگ خطر برای ۷۰۰ کارگر؛ سیمان دورود در پیچ بحران انرژی و فرسودگی