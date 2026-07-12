باشگاه خبرنگاران جوان - اسماعیلی گفت: با وجود خسارتهای واردشده به زیرساختهای فرودگاهی، نخستین پرواز از تهران با موفقیت در فرودگاه بوشهر به زمین نشست و برنامه افزایش مسیرها و تعداد پروازها در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: پس از ۱۳۳ روز وقفه ناشی از آسیبهای واردشده به فرودگاه بوشهر در پی تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی، امروز نخستین پرواز ورودی از تهران با موفقیت در این فرودگاه به زمین نشست و عملیات جابهجایی مسافران از سر گرفته شد.
اسماعیلی بیان کرد: با تلاش شبانهروزی کارکنان فرودگاه و انجام اقدامات فنی و عملیاتی، شرایط برای بازگشت پروازها فراهم شده و روند توسعه برنامههای پروازی نیز آغاز شده است.
مدیرکل فرودگاههای استان با اشاره به محدودیتهای موجود در ناوگان هوایی و ظرفیت فرودگاه مهرآباد اظهار داشت: در حال حاضر دو پرواز در مسیر تهران برنامهریزی شده و از هفته آینده نیز پروازهای مشهد مقدس در روزهای شنبه، سه شنبه و پنجشنبه برقرار خواهد شد.
اسماعیلی ادامه داد: همچنین یک پرواز فوقالعاده در مسیر اهواز برای اعزام تیم ورزشی استان انجام میشود و تلاش داریم بهتدریج سایر مسیرهای پروازی از جمله بندرعباس، جزیره خارگ و رشت را نیز دوباره فعال کنیم. افزایش تعداد پروازهای تهران نیز با هدف تسهیل دسترسی مردم به بلیت در دستور کار قرار دارد.
وی با بیان اینکه شرکت هواپیمایی آسمان نخستین پرواز خود را در فرودگاه بوشهر انجام داده است، گفت: امیدواریم سایر شرکتهای هواپیمایی نیز که پیش از این در فرودگاه بوشهر فعالیت داشتند، بهزودی پروازهای خود را از سر بگیرند.
مدیرکل فرودگاههای استان درباره وضعیت ترمینالها نیز گفت: به دلیل آسیبدیدگی ترمینال پروازهای داخلی، ترمینال پروازهای خارجی با انجام تغییرات لازم بهصورت موقت برای پذیرش پروازهای داخلی تجهیز شده تا خدماترسانی به مسافران بدون وقفه ادامه یابد.
اسماعیلی بیان کرد: با بازگشت کامل ثبات به شرایط پروازی کشور، احیای پروازهای بینالمللی از جمله مسیر دبی و پروازهای حج عمره، حج تمتع و عتبات عالیات نیز در برنامه فرودگاه قرار دارد.
وی در پایان با قدردانی از صبوری مردم استان طی بیش از چهار ماه گذشته گفت: با وجود نبود زیرساخت ریلی در بوشهر، شهروندان ناچار به انجام سفرهای زمینی بودند و امیدواریم با افزایش تدریجی پروازها، شرایط سفر برای مردم استان بیش از گذشته تسهیل شود.