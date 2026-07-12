اهمیت گراهام فقط به نزدیکی شخصی‌اش با ترامپ محدود نمیشد؛ او یکی از تندروترین چهره‌های سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران و از سرسخت‌ترین حامیان اسرائیل بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - در واشنگتن سالهاست یک گزاره درباره شیوه تصمیم‌گیری دونالد ترامپ تکرار میشود: «مهم است آخرین نفری که با ترامپ حرف می‌زند چه کسی باشد.» بسیاری از خبرنگاران کاخ سفید بارها روایت کرده‌اند که مشاوران ترامپ دائماً رقابت می‌کردند تا آخرین فردی باشند که پیش از یک تصمیم مهم وارد دفتر بیضی شوند، چون باور داشتند نظر ترامپ می‌تواند در همان گفتگوی آخر تغییر کند. 

لیندسی گراهام در ماه‌های اخیر دقیقاً یکی از همین افراد بود؛ او بارها با ترامپ دیدار خصوصی داشت، در برخی سفرها با هواپیمای او جابه‌جا می‌شد و به گفته رئیس اسبق مجلس نمایندگان، آن‌قدر با ترامپ گلف بازی کرده بود که تعداد دفعات آن شاید به "100 بار" می‌رسید. خود ترامپ نیز بارها در سالهای اخیر گفته بود: «لیندسی گراهام یک میهن‌پرست واقعی است و او را بسیار دوست دارد.»

اما اهمیت گراهام فقط به نزدیکی شخصی‌اش با ترامپ محدود نمیشد؛ او یکی از تندروترین چهره‌های سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران و از سرسخت‌ترین حامیان اسرائیل بود. گراهام سال‌ها از گزینه نظامی علیه ایران دفاع می‌کرد، بارها خواستار نابودی زیرساخت‌های انرژی ایران شده بود و در هفته‌های اخیر نیز آشکارا با هرگونه توافق با تهران مخالفت می‌کرد. او از معدود سیاستمدارانی بود که بارها ترامپ را به بازگشت به مسیر تقابل و تشدید فشار علیه ایران تشویق می‌کرد.

به همین دلیل، اهمیت مرگ گراهام را نباید صرفاً در از دست رفتن یک سناتور جمهوری‌خواه جستجو کرد. اگر بپذیریم که در نظام تصمیم‌گیری ترامپ، حلقه نزدیکان و آخرین مشاوران می‌توانند بر جهت‌گیری او اثر قابل‌توجهی بگذارند، حذف یکی از بانفوذترین صداهای جنگ‌طلب و ضدایرانی از این حلقه، خود یک متغیر مهم در معادلات آینده است. البته این به‌معنای تغییر کامل سیاست دولت ترامپ در قبال ایران نیست؛ اما بی‌تردید یکی از مؤثرترین افرادی که هر روز ترامپ را به سمت گزینه نظامی و جنگ علیه ایران سوق می‌داد، دیگر در کنار او حضور نخواهد داشت.

منبع: کانال تلگرامی امریکانا

برچسب ها: دونالد ترامپ ، لیندسی گراهام ، جنگ ایران و آمریکا
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۷
در انتظار بررسی: ۱
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۱۶ ۲۱ تير ۱۴۰۵
ترامپ، نتانیاهو،ویتکاف، هگست، گروسی،...... برای ما حدف کاملآ مشروع هستند، کاهش لیاقت داشته باشم به انتقام خون های به ناحق ریخته شده در غزه، جنگ 12 روزه، کوتای دیماه، جنگ رمضان، مخصوصاً رهبری شهیدمان حداقل یکی از این شیاطین را به هلاکت برسانم
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۴۸ ۲۱ تير ۱۴۰۵
همون جور که هواپیمای B52 مشارکت کننده در حمله ایران با ۸ سرنشین اش سقوط کرد و لینسی گرام سقط شد ان شاا... در آینده نزدیک ترامپ و نتانیاهو هم سقط خواهند شد و اذناب عنترنشال چه داخلی و چه خارجی به درک واصل خواهند شد و به زباله دان تاریخ می پیوندند
۱
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۱۲ ۲۱ تير ۱۴۰۵
مرگ بالای سر ترامپ پرواز میکند و منتظر است بر شانه هایش بنشیند به همین زودی Very Soon
۱
۰
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Iran (Islamic Republic of)
مصطفی
۱۷:۵۱ ۲۱ تير ۱۴۰۵
رفت به جهنم کابین هفتم
۱
۰
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Iran (Islamic Republic of)
Mm
۱۷:۲۴ ۲۱ تير ۱۴۰۵
انشاءالله بقیه دارو دسته ترامپ خبیث و خودش هم به زودی به درک واصل شوند.
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۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۸ ۲۱ تير ۱۴۰۵
وجود این افراد برای کل دنیا خطرناک بود . خداروشکر بدرک واصل شد
۱
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۲ ۲۱ تير ۱۴۰۵
این فرد سگ نجسی است سقط شده است انشاالله ترامپ پلید هم به او می پیوندد و سقط می‌شود.
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۶ ۲۱ تير ۱۴۰۵
میشه با پیدا کردن نیروهای واسطه و معامله تپل کردن سراغ باقیش هم رفت
۲
۲۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۶ ۲۱ تير ۱۴۰۵
ما باید سازمانی فوق تخصصی مختص انجام چنین کارهایی داشته باشیم،و نمیدونم که تا حالا سازمان مختص این کارها داشتیم یا نه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۰ ۲۱ تير ۱۴۰۵
انشالله به حول قوه الهی تو هم بری پیش رفیقت ترامپ جنایتکار کودک خور و کودک ازار جزیره اپستینی
۲
۲۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۱ ۲۱ تير ۱۴۰۵
گراهام ارباب ترامپ بود.
۳
۳۷
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United States of America
Mohieddin
۱۳:۴۱ ۲۱ تير ۱۴۰۵
دست غیب حضرت امام عصر عج یک عنصر کلیدی از جبهه شیطان را حذف کرد . اللهم عجل فی فرجه مولانا صاحب الزمان ع. به برکت وجود نازنین اش سه تا صلوات هدیه کنید ‌اللهم صل علی محمد و آل محمد ص و عجل فرجهم. و سلام بر شهیدان مطهر.
۵
۵۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۷ ۲۱ تير ۱۴۰۵
هیچم دست غیب نیست خیالت راحت حالا ببین چند نفر از این کثافتا در روزهای پیش رو با انواع و اقسام بهانه ها خواهند رفت،
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۲۳ ۲۱ تير ۱۴۰۵
الّلهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۰ ۲۱ تير ۱۴۰۵
به درک واصل شد .اما خیلی خوشحال نباشید یک سگ دیگه جاش رو می گیره
۱۳
۳۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۸ ۲۱ تير ۱۴۰۵
اتفاقا باید خوشحال بود حتی اگر سگ دیگری جاشو بگیره
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۴ ۲۱ تير ۱۴۰۵
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