باشگاه خبرنگاران جوان - در واشنگتن سالهاست یک گزاره درباره شیوه تصمیمگیری دونالد ترامپ تکرار میشود: «مهم است آخرین نفری که با ترامپ حرف میزند چه کسی باشد.» بسیاری از خبرنگاران کاخ سفید بارها روایت کردهاند که مشاوران ترامپ دائماً رقابت میکردند تا آخرین فردی باشند که پیش از یک تصمیم مهم وارد دفتر بیضی شوند، چون باور داشتند نظر ترامپ میتواند در همان گفتگوی آخر تغییر کند.
لیندسی گراهام در ماههای اخیر دقیقاً یکی از همین افراد بود؛ او بارها با ترامپ دیدار خصوصی داشت، در برخی سفرها با هواپیمای او جابهجا میشد و به گفته رئیس اسبق مجلس نمایندگان، آنقدر با ترامپ گلف بازی کرده بود که تعداد دفعات آن شاید به "100 بار" میرسید. خود ترامپ نیز بارها در سالهای اخیر گفته بود: «لیندسی گراهام یک میهنپرست واقعی است و او را بسیار دوست دارد.»
اما اهمیت گراهام فقط به نزدیکی شخصیاش با ترامپ محدود نمیشد؛ او یکی از تندروترین چهرههای سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران و از سرسختترین حامیان اسرائیل بود. گراهام سالها از گزینه نظامی علیه ایران دفاع میکرد، بارها خواستار نابودی زیرساختهای انرژی ایران شده بود و در هفتههای اخیر نیز آشکارا با هرگونه توافق با تهران مخالفت میکرد. او از معدود سیاستمدارانی بود که بارها ترامپ را به بازگشت به مسیر تقابل و تشدید فشار علیه ایران تشویق میکرد.
به همین دلیل، اهمیت مرگ گراهام را نباید صرفاً در از دست رفتن یک سناتور جمهوریخواه جستجو کرد. اگر بپذیریم که در نظام تصمیمگیری ترامپ، حلقه نزدیکان و آخرین مشاوران میتوانند بر جهتگیری او اثر قابلتوجهی بگذارند، حذف یکی از بانفوذترین صداهای جنگطلب و ضدایرانی از این حلقه، خود یک متغیر مهم در معادلات آینده است. البته این بهمعنای تغییر کامل سیاست دولت ترامپ در قبال ایران نیست؛ اما بیتردید یکی از مؤثرترین افرادی که هر روز ترامپ را به سمت گزینه نظامی و جنگ علیه ایران سوق میداد، دیگر در کنار او حضور نخواهد داشت.
منبع: کانال تلگرامی امریکانا