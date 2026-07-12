رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس با اعلام پایان موفقیت‌آمیز عملیات پایش و مدیریت آفت سن غلات، از کنترل کامل این آفت در سطح گسترده ۲۰۵ هزار هکتار از مزارع گندم و جو (اعم از آبی و دیم) استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان -  احد بهجت حقیقی با اعلام پایان موفقیت‌آمیز عملیات پایش و مدیریت آفت سن غلات، از کنترل کامل این آفت در سطح گسترده ۲۰۵ هزار هکتار از مزارع گندم و جو (اعم از آبی و دیم) استان خبر داد و گفت: این عملیات که با همکاری منسجم کارشناسان حفظ نباتات، مراکز خدمات جهاد کشاورزی و مشارکت فعال کشاورزان انجام شد، توانست از خسارات احتمالی به محصولات استراتژیک استان جلوگیری کند.

او عنوان کرد: به دلیل اجرای به‌موقع برنامه‌های شبکه مراقبت، بازدید‌های مستمر کارشناسان و انجام عملیات مبارزه در بازه‌های زمانی دقیق، میزان خسارت نهایی این آفت به حداقل ممکن رسیده است.

 رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با تشریح جزئیات اجرایی افزود: در طول این فصل زراعی، ۷۰۰ نفر از کارشناسان، ناظران و عوامل شبکه مراقبت، مسئولیت مستقیم پایش و رصد را بر عهده داشتند. بازه زمانی این عملیات نیز از ابتدای بهمن ماه در مناطق جنوبی استان آغاز و با اتمام مبارزات در مناطق شمالی، در ابتدای ماه تیر به پایان رسید.

بهجت حقیقی با اشاره به اهمیت حساس این آفت تصریح کرد: سن گندم از مهم‌ترین چالش‌های مزارع غلات محسوب می‌شود؛ چرا که عدم کنترل به‌موقع آن، نه تنها منجر به کاهش چشمگیر عملکرد محصول می‌شود، بلکه کیفیت نانوایی گندم را نیز به شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: اجرای دقیق برنامه‌های پیش‌آگاهی و پایش، نقشی کلیدی در حفظ امنیت غذایی کشور ایفا می‌کند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس ضمن قدردانی از تلاش‌های خستگی‌ناپذیر کارشناسان حفظ نباتات، دستگاه‌های مرتبط و همکاری بی‌دریغ کشاورزان، ابراز امیدواری کرد: با استمرار برنامه‌های فنی، آموزش مستمر بهره‌برداران و تقویت روزافزون شبکه مراقبت، مدیریت موفق آفات در مزارع غلات استان در سال‌های آتی نیز با همین سطح از کیفیت تداوم یابد.

منبع: جهاد کشاورزی فارس

برچسب ها: جهاد کشاورزی فارس ، مزارع گندم و جو
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