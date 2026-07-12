باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - سید حامد حسینی، تهیه‌کننده سریال «نگین ارباب» درباره زمان پخش این سریال گفت: هنوز مدیران سازمان تاریخ دقیق پخش آن را اعلام نکرده‌اند. اما ما آماده پخش هستیم و می‌توانیم سریال را به روی آنتن ببریم. فکر می‌کنم یکی دو هفته آینده پخش آن آغاز شود. از طرفی، ما تولید فصل دوم «نگین ارباب» را آغاز نکردیم و در مرحله طرح و نگارش هستیم.

حسینی ادامه داد: هنوز تعداد قسمت‌های فصل دوم مشخص نیست. باید دید چقدر می‌توانیم قصه خوب داشته باشیم. بنابراین، اکنون مبنای ما تعداد نیست، بلکه قصه خوب است.

تهیه‌کننده سریال «نگین ارباب» نقطه شروع داستان را ۶۰ قمری دانست و افزود: قصه ما از سیراف بوشهر آغاز می‌شود. در واقع، داستان ما از چند ماه قبل از عاشورا شروع می‌شود، اشاراتی به عاشورا داریم و روایت کامل روز عاشورا را میشنویم و بعد از عاشورا قصه ادامه پیدا می‌کند. البته صحنه ظهر عاشورا را نداریم و فقط اشاراتی به آن واقعه می‌کنیم.

وی در واکنش به صحبت‌های محمدحسین لطیفی که سریال «نگین ارباب» را قصه‌ای راجع به شخصیت‌های ایرانی دانست، که مسلمان بودند، طعم عدالت حضرت علی (ع) را چشیدند و با معاویه، یزید و ... مشکل داشتند، گفت: بله، قصه از زاویه یک خانواده ایرانی روایت می‌شود، که وارد بخشی از تاریخ شده و آنجا تاریخ روایت می‌شود.

حسینی در پاسخ به این پرسش که چقدر به آزار و اذیت و شکنجه و کشتار ایرانی‌ها از سوی بنی‌امیه در سریال پرداخته شده؟ افزود: بهتر است مخاطبان سریال را ببینند.

این تهیه‌کننده درباره میزان پایبندی نویسنده به وقایع تاریخی توضیح داد: طبیعی است وقتی وارد تاریخ می‌شویم، شخصیت‌های واقعی تاثیر زیادی بر روایت دارند و فکت‌های تاریخی فکت‌های دقیقی هستند، تا قصه را جلو ببرند. اما در کنار آن از درام‌هایی استفاده می‌کنیم که کمک کند مسیر قصه جلو ببرد. از آنجایی که در آن مقطع، تاریخ پر و پیمان است، ما مجبور بودیم به بخش‌هایی از تاریخ اشاره کنیم. اینجاست که درام به کمک ما آمد.

وی درباره ملاک انتخاب بازیگران توضیح داد: ملاک ما بر اساس توانمندی، چهره و... بوده است. ما بر اساس نیاز فیلمنامه و پروژه انتخاب بازیگر کرده‌ایم. از آنجایی که در سریال‌های تاریخی به بازیگران زیادی نیاز است، به تناسب آن انتخاب بازیگر انجام دادیم.

در مجموع حسینی سریال «نگین ارباب» را یک سریال سنگین و سخت دانست و خاطرنشان کرد: ما هم در زمان پیش تولید مشکلات داشتیم، هم در زمان تولید مسیر پر فراز و نشیبی طی کردیم. چون تقریباً رکورد تولید سریال تاریخی را در تلویزیون شکستیم. یعنی روش تولید به گونه‌ای است که در عرض شش ماه یک سریال تاریخی را به آنتن رساندیم، که در تلویزیون بی‌سابقه بوده است. در این روش از هوش مصنوعی استفاده نشده و دو سه گروه به طور همزمان کار فیلمبرداری را انجام دادند.

تهیه‌کننده «نگین ارباب» درباره نوع دیالوگ به‌کار رفته از سوی بازیگران در این سریال به نسبت سریال اخیر تلویزیون یعنی «مهمان‌کشی» که ادبیات به‌کار رفته محاوره‌ای بود، گفت: از آنجایی که در آن زمان در کشور‌های عربی بخصوص عربستان ادبا وجود داشتند، سعی کردیم ادبیات آن زمان را نه غلو شده و نه محاوره‌ای به‌کار ببریم. در واقع، چند کارشناس گذاشته‌ایم تا دیالوگ‌نویسی کنند.