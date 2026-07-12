باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری - روحالله شهیدی، مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری نفت، گاز و پتروشیمی، با تأکید بر اینکه تولید بنزین این مجموعه بر اساس نیاز کشور انجام میشود، گفت: تولید بنزین در پالایشگاهها تکلیفی است و مطابق برنامهریزیهای انجامشده، فرآوردهها در اختیار بخش پالایش و شبکه مصرف کشور قرار میگیرد.
شهیدی اظهار کرد: ما بر اساس نیاز کشور و برنامهریزی شرکت، بنزین مورد نیاز را تولید و در اختیار بخش پالایش برای مصرف قرار میدهیم و به صورت مستقیم در بازار حضور نداریم.
وی درباره میزان تولید فرآوردههای نفتی نیز گفت: تولید تنها محدود به بنزین نیست و شامل گازوئیل و سایر فرآوردههای نفتی نیز میشود.
مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری نفت، گاز و پتروشیمی افزود: از نظر ظرفیت، تولید با حداکثر توان در حال انجام است و در طول دوره جنگ نیز تأمین خوراک پالایشگاهها بدون مشکل ادامه داشت.
شهیدی تصریح کرد: مجموع تولید فرآوردهها در ماههای گذشته بهصورت منظم ادامه یافته و پالایشگاه ستاره نیز مطابق برنامه، تولید و تحویل فرآوردههای نفتی را انجام داده است.