رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی، از کشف ۳ هزار و ۲۷۰ میلیارد ریال فرار مالیاتی در حوزه صنایع فولادی استان کرمان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سیدمحمدرضا احمدی، رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی در این خصوص اظهار داشت: پس از دریافت گزارشی مبنی بر فرار مالیاتی یکی از فعالان حوزه صنایع فولادی در استان کرمان، انجام تحقیقات میدانی، بررسی اسناد و مدارک و اجرای بازرسی مالیاتی مطابق با ماده ۱۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم در دستور کار این مرکز قرار گرفت.

احمدی در ادامه ضمن تاکید بر اهمیت مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی بیان کرد: با توجه به اطلاعات و اسناد و مدارک به دست آمده مربوط به سال‌های ۱۴۰۱ لغایت ۱۴۰۳، ارتکاب فرار مالیاتی گسترده توسط فرد مذکور محرز گردید که پس از رسیدگی به مستندات، ۳ هزار و ۲۷۰ میلیارد ریال مالیات و جرایم عملکرد طی اوراق تشخیص از مودی مطالبه شده است.

رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی افزود: پیگیری‌های مستمر اداره بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی اداره کل امور مالیاتی استان کرمان، منجر به توافق مودی در اجرای ماده ۲۳۸ قانون مالیات‌های مستقیم و صدور اوراق قطعی مالیاتی برای سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ جمعاً به مبلغ ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال شده است.

منبع: رسانه مالیاتی ایران

برچسب ها: پولشویی ، فرار مالیاتی
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