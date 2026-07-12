باشگاه خبرنگاران جوان - هادی پیراسته انوشه در جلسه شورای ترویج شهرستان مرودشت با تشریح مهمترین دستاوردهای پژوهشی و فناوری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس گفت: توسعه تحقیقات کاربردی و انتقال مؤثر یافتههای علمی به عرصه تولید، مهمترین راهبرد مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس برای تحقق امنیت غذایی و افزایش بهرهوری در بخش کشاورزی است.
او با اشاره به معرفی ارقام جدید زراعی و باغی افزود: طی چهار سال گذشته، ۸۰ رقم زراعی و باغی متناسب با شرایط اقلیمی فارس با مشارکت محققان مرکز معرفی، ارزیابی و برای توسعه کشت در اختیار بهرهبرداران قرار گرفته است.
معاون پژوهش، فناوری و انتقال یافتههای مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس ادامه داد: این ارقام با هدف افزایش عملکرد، ارتقای کیفیت محصولات، سازگاری بیشتر با تنشهای محیطی و افزایش بهرهوری نظامهای تولید انتخاب و معرفی شدهاند.
پیراسته، یکی دیگر از شاخصهای عملکرد این مرکز را گسترش فعالیت محققان معین دانست و گفت: تعداد فعالیتهای محققان معین از ۵۵۱ مورد در سال ۱۴۰۳ به بیش از ۶۰۵ مورد در سال ۱۴۰۴ رسیده است که این موضوع بیانگر تقویت ارتباط میان پژوهشگران و بهرهبرداران و توسعه انتقال دانش فنی به عرصه تولید است.
او همچنین از اجرای ۲۴ طرح تحقیقی ـ ترویجی در نقاط مختلف استان خبر داد و افزود: این طرحها با هدف اعتبارسنجی یافتههای تحقیقاتی در شرایط واقعی مزارع و باغها، رفع مسائل تولید و تدوین توصیههای فنی متناسب با نیاز کشاورزان در حال اجراست.
معاون پژوهش، فناوری و انتقال یافتههای مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس در ادامه با تأکید بر ضرورت پیوند میان پژوهش، آموزش و اجرا اظهار کرد: موفقیت بخش کشاورزی در گرو ارتباط مؤثر این سه حوزه است و مرکز تحقیقات با بهرهگیری از ظرفیت اعضای هیئت علمی، محققان، ایستگاههای تحقیقاتی و همکاری با بخشهای اجرایی، در تلاش است یافتههای پژوهشی را به فناوریهای کاربردی و راهکارهای عملی برای افزایش تولید و پایداری کشاورزی تبدیل کند.
منبع: مرکز تحقیقات فارس