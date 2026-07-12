باشگاه خبرنگاران جوان - محسن کلاری در حاشیه بازدید از محلهای برگزاری امتحانات نهایی دانش آموزان در شیراز گفت: از صبح امروز یکشنبه ۲۱ تیرماه امتحانات نهایی در پایه دوازدهم آغاز وامتحانات نهایی پایه یازدهم نیز از فردا آغاز میشود.
مدیرکل آموزش و پرورش فارس گفت: آغاز فرایند امتحانات نهایی در همه حوزههای امتحانی از ساعت ۷ صبح است و پس از انجام فرآیندهای لازم آزمون ها، همزمان در همه حوزهها راس ساعت ۷ و ۳۰ دقیقه آغاز شد.
کلاری در امتحانات نهایی امسال در فارس ۶۲ هزار دانش آموز درپایه دوازدهم و ۳۸ هزاردانش آموز در پایه یازدهم شرکت کردهاند.
مدیرکل آموزش و پرورش فارس گفت: از این تعداد حدود ۱۸هزارو ششصد دانش آموز متقاضی ترمیم نمره هستند.
کلاری گفت: در استان فارس امتحانات نهایی در پایه دوازدهم در ۳۹۰ حوزه و در پایه یازدهم در۳۱۱ حوزه امتحانی برگزار میشود.
او با اشاره به اینکه تمام مدارس متوسطه دوم به عنوان حوزه تصحیح اوراق امتحانی محسوب میشوند گفت: همزمان با آغاز فرایند برگزاری امتحانات نهایی کار تصحیح اوراق این امتحانات هم آغاز و دبیران باید بلافاصله با اتمام آزمون اقدام به تصحیح اوراق امتحانی کنند.
کلاری گفت: در هراداره آموزش وپرورش دراستان فارس نیز یک مرکز پشتیبان تصحیح اوراق درنظر گرفته شده است.
او با بیان اینکه بابرنامه ریزیهای صورت گرفته بحمدلله تاکنون به جز چند مورد مشکل خاصی از حوزههای برگزاری گزارش نشده ادامه داد: دانش آموزان پس از ۵۰ روز انتظار امروز در امتحانات حضور دارند و این امتحانات از منظر ارتقای پایه تحصیلی و تعیین تکلیف دانش آموزان بسیار دارای اهمیت است.
منبع: آموزش و پرورش فارس