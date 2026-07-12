باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - وزارت حمل و نقل قطر روز یکشنبه با اشاره به ایمنی عمومی، تعلیق موقت دریانوردی و کلیه فعالیتهای دریایی اکثر کشتیها را تا اطلاع ثانوی اعلام کرد.
در بیانیهای، این وزارتخانه به مالکان و کاربران کشتیهای دریایی - از جمله قایقهای تفریحی، قایقهای ماهیگیری، جت اسکی و سایر کشتیهای دریایی - توصیه کرد که به طور موقت دریانوردی و تمام فعالیتهای دریایی خود را به حالت تعلیق درآورند.
در این بیانیه آمده است که کشتیهایی که تابع کنوانسیونهای بینالمللی دریایی هستند و مطابق با مقررات و رویههای مربوطه فعالیت میکنند، از این امر مستثنی هستند.
علاوه بر این، در این بیانیه آمده است که این اقدام احتیاطی با هماهنگی مقامات امنیتی مربوطه انجام شده و از عموم مردم خواسته شده است که از این دستورالعمل پیروی کنند.
این اقدام پس از آن صورت میگیرد که قطر پیش از این فعالیتهای دریایی خود را پس از تعلیق موقت قبلی که در بحبوحه تحولات امنیتی منطقهای اعمال شده بود، از سر گرفته بود.
منبع: العربیه انگلیسی