در راستای افزایش قدرت مانور عملیاتی شبکه برق و تضمین تأمین انرژی در روزهای اوج مصرف، عملیات بازسازی پست ۶۶ کیلوولت گویم با سرعت و دقت در حال پیشرفت است تا پایداری شبکه برق منطقه را تضمین کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای فارس و بوشهر به همراه جمعی از معاونان و مدیران، از روند بازسازی پست ۶۶ کیلوولت گویم بازدید کرد؛ پستی که در جریان حمله دشمن در دوران جنگ تحمیلی سوم هدف قرار گرفت و دچار آسیب‌های جدی شد.

در این بازدید، گزارشی از روند پیشرفت عملیات، اقدامات انجام‌شده برای جبران خسارات و برنامه زمان‌بندی بازگشت این پست به مدار ارائه شد.

بر اساس این گزارش، عملیات بازسازی با هماهنگی مناسب میان بخش‌های فنی، بهره‌برداری و اجرایی، با سرعت و دقت در حال انجام است تا این تأسیسات مهم هرچه زودتر به چرخه خدمت بازگردد.

نواب قائدی مدیرعامل برق منطقه‌ای فارس و بوشهر با اشاره به جایگاه مهم پست گویم در شبکه فوق توزیع، بازسازی به‌موقع این تأسیسات را اقدامی حیاتی برای عبور ایمن از پیک بار تابستان، افزایش قدرت مانور عملیاتی شبکه و تقویت قابلیت اطمینان تأمین برق دانست.

او تأکید کرد: بازگرداندن پست ۶۶ کیلوولت گویم به مدار، نقش مستقیمی در پایداری بیشتر شبکه، بهبود شرایط بهره‌برداری و مدیریت بهتر شرایط اضطراری خواهد داشت و می‌تواند اطمینان خاطر بیشتری برای تأمین برق مشترکان در روز‌های اوج مصرف فراهم کند.

قائدی همچنین با قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی همکاران و عوامل اجرایی این پروژه، انسجام، دقت، مسئولیت‌پذیری و حضور میدانی تیم‌ها را سرمایه اصلی پیشبرد موفق این عملیات برشمرد و از همراهی مجموعه معاونان، مدیران، کارشناسان، بهره‌برداران و پیمانکاران پروژه که در بخش‌های مختلف فنی، عملیاتی و پشتیبانی در روند بازسازی پست گویم نقش‌آفرینی کرده‌اند، به‌صورت ویژه تشکر کرد.

او این همدلی و هم‌افزایی را نمونه‌ای ارزشمند از عزم و آمادگی صنعت برق برای حفظ پایداری شبکه و تداوم خدمت‌رسانی مطمئن به مردم دانست.

منبع: برق منطقه ای فارس

برچسب ها: برق منطقه‌ای فارس ، پست ، شهرک گویم شیراز
خبرهای مرتبط
افزایش مصرف برق در فارس و احتمال بازگشت خاموشی‌ها
حمایت از نیروگاه‌های مقیاس کوچک در برق فارس
آغاز عملیات اجرایی نیروگاه خورشیدی ۱۰ مگاواتی در شهرستان مهر
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
شکارچی آنغوزه دستگیر شد
شهادت دریادل خطه شهید پرور اکبرآباد کوار فارس
از اطلاع‌رسانی به روایت‌گری هدفمند برسیم/مرجعیت خبری، کلید آرامش عمومی
برنامه‌ریزی برای بهره‌برداری از واحدهای مسکونی تا سال ۱۴۰۵ و بازنگری در نهضت ملی مسکن در فارس
مشوق بزرگ کمیته امداد برای جذب مددجویان در صنایع فارس
آغاز پلاک‌گذاری نسل ۳۳ مرغ بومی پارسه گامی نوین در اصلاح نژاد
شیراز ظرفیت هدایت برنامه‌های متروپلیس در منطقه را دارد
زایش خارج از فصل حیات‌وحش در منطقه حفاظت‌شده هرمود پس از سال‌ها خشکسالی
از مهار نزاع تا کشف کوکائین در فارس
تعیین تکلیف ۲۴ پرونده طرح‌های کشاورزی در کمیسیون ماده ۲ فارس
آخرین اخبار
شهادت دریادل خطه شهید پرور اکبرآباد کوار فارس
شکارچی آنغوزه دستگیر شد
از مهار نزاع تا کشف کوکائین در فارس
شیراز ظرفیت هدایت برنامه‌های متروپلیس در منطقه را دارد
بهسازی محور پرتردد کمربندی شیراز در اولویت استانداری فارس
شیرینی سرقت کندوها در کام سارقان به تلخی دستبند پلیس انجامید
زایش خارج از فصل حیات‌وحش در منطقه حفاظت‌شده هرمود پس از سال‌ها خشکسالی
۱۰ احیای موفق در ۱۵ روز؛ نبض امید در دستان کارشناسان اورژانس
تعیین تکلیف ۲۴ پرونده طرح‌های کشاورزی در کمیسیون ماده ۲ فارس
آغاز پلاک‌گذاری نسل ۳۳ مرغ بومی پارسه گامی نوین در اصلاح نژاد
ولایت، عامل ناامیدی دشمنان از شکست جمهوری اسلامی است
لزوم تدوین برنامه جامع قرآنی با محوریت رسانه و مشارکت مردمی در فارس
برنامه‌ریزی برای بهره‌برداری از واحدهای مسکونی تا سال ۱۴۰۵ و بازنگری در نهضت ملی مسکن در فارس
از اطلاع‌رسانی به روایت‌گری هدفمند برسیم/مرجعیت خبری، کلید آرامش عمومی
مشوق بزرگ کمیته امداد برای جذب مددجویان در صنایع فارس
اعمال محدودیت برای ۲۲۸ مشترک اداری در فارس
کشف محراب تاریخی در محوطه جهانی پاسارگاد
تبدیل انبار غله به بازارچه دائم صنایع دستی در داراب
بازگشت پست آسیب‌دیده گویم به مدار
تمدید مصوبه شعام برای تداوم تولید و حفظ اشتغال ضروری است
افزایش ۶۰۵ درصدی فعالیت محققان معین در بخش کشاورزی فارس
آغاز برگزاری امتحانات نهایی یکصد هزاردانش آموز پایه‌های یازدهم و دوازدهم درفارس
بیش از ۲۰۰ هزار هکتار از مزارع گندم و جو فارس از گزند آفت سن حفظ شد
اطلاعیه مهم شرکت برق شیراز در خصوص مدیریت اطلاع‌رسانی خاموشی‌ها
عصر جدید پارکینگ‌های هوشمند در شیراز
راه اندازی ۵۰۰ کلاس درس جبرانی در تابستان برای تقویت سواد پایه‌ای دانش آموزان فارس
چرخ‌های عمران شیراز در سخت‌ترین شرایط هم نمی‌ایستد/ قدردانی از خدمت، تداوم راه شهداست
توسعه شبکه پروازی فرودگاه بین‌المللی شیراز با برقراری پرواز‌های جدید به ایروان و رامسر