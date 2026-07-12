در راستای افزایش قدرت مانور عملیاتی شبکه برق و تضمین تأمین انرژی در روزهای اوج مصرف، عملیات بازسازی پست ۶۶ کیلوولت گویم با سرعت و دقت در حال پیشرفت است تا پایداری شبکه برق منطقه را تضمین کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای فارس و بوشهر به همراه جمعی از معاونان و مدیران، از روند بازسازی پست ۶۶ کیلوولت گویم بازدید کرد؛ پستی که در جریان حمله دشمن در دوران جنگ تحمیلی سوم هدف قرار گرفت و دچار آسیب‌های جدی شد.

در این بازدید، گزارشی از روند پیشرفت عملیات، اقدامات انجام‌شده برای جبران خسارات و برنامه زمان‌بندی بازگشت این پست به مدار ارائه شد.

بر اساس این گزارش، عملیات بازسازی با هماهنگی مناسب میان بخش‌های فنی، بهره‌برداری و اجرایی، با سرعت و دقت در حال انجام است تا این تأسیسات مهم هرچه زودتر به چرخه خدمت بازگردد.

نواب قائدی مدیرعامل برق منطقه‌ای فارس و بوشهر با اشاره به جایگاه مهم پست گویم در شبکه فوق توزیع، بازسازی به‌موقع این تأسیسات را اقدامی حیاتی برای عبور ایمن از پیک بار تابستان، افزایش قدرت مانور عملیاتی شبکه و تقویت قابلیت اطمینان تأمین برق دانست.

او تأکید کرد: بازگرداندن پست ۶۶ کیلوولت گویم به مدار، نقش مستقیمی در پایداری بیشتر شبکه، بهبود شرایط بهره‌برداری و مدیریت بهتر شرایط اضطراری خواهد داشت و می‌تواند اطمینان خاطر بیشتری برای تأمین برق مشترکان در روز‌های اوج مصرف فراهم کند.

قائدی همچنین با قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی همکاران و عوامل اجرایی این پروژه، انسجام، دقت، مسئولیت‌پذیری و حضور میدانی تیم‌ها را سرمایه اصلی پیشبرد موفق این عملیات برشمرد و از همراهی مجموعه معاونان، مدیران، کارشناسان، بهره‌برداران و پیمانکاران پروژه که در بخش‌های مختلف فنی، عملیاتی و پشتیبانی در روند بازسازی پست گویم نقش‌آفرینی کرده‌اند، به‌صورت ویژه تشکر کرد.

او این همدلی و هم‌افزایی را نمونه‌ای ارزشمند از عزم و آمادگی صنعت برق برای حفظ پایداری شبکه و تداوم خدمت‌رسانی مطمئن به مردم دانست.

منبع: برق منطقه ای فارس