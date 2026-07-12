گاردین: اروپا ممکن است با پرداخت عوارض هرمز موافقت کند

روزنامه گاردین گزارش داد کشور‌های اروپایی در حال بررسی امکان پرداخت هزینه برای کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز هستند، به شرط آنکه این پرداخت داوطلبانه باشد و توسط سازمان بین‌المللی دریانوردی (IMO) تنظیم شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - به گزارش روزنامه انگلیسی گاردین، کشورهای اروپایی در حال بررسی امکان پرداخت هزینه برای کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز هستند، به شرط آنکه این پرداخت داوطلبانه باشد.

به گفته این روزنامه، پایتخت‌های اروپایی معتقدند که پرداخت این هزینه باید داوطلبانه باشد و توسط سازمان بین‌المللی دریانوردی (IMO) وابسته به سازمان ملل تنظیم شود. اروپا پیشنهاد می‌کند که از وضعیت تنگه مالاکا به عنوان الگو استفاده شود: عبور از این آبراه رایگان است، اما کشورها و شرکت‌های خصوصی کمک‌های داوطلبانه‌ای به صندوق‌های ویژه‌ای انجام می‌دهند که به کشورهای ساحلی در جبران هزینه‌های گشت‌زنی در تنگه و تأمین ایمنی زیست‌محیطی در آنجا کمک می‌کند.

به گزارش گاردین، طرح مشابهی توسط عمان با همکاری وکلای انگلیسی تهیه شده است. این روزنامه خاطرنشان کرد که مقامات عمانی آماده هستند تا کارشناسان حقوقی خود را برای بحث دقیق در مورد این طرح به تهران اعزام کنند.

منبع: گاردین

برچسب ها: تنگه هرمز ، اتحادیه اروپا
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