تیم ملی والیبال زیر ۱۸ سال پسر ایران در نخستین مسابقه خود در رقابت‌های قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ مقتدرانه فیلیپین را شکست داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رقابت‌های والیبال قهرمانی زیر ۱۸ سال پسر آسیا ۲۰۲۶ از امروز (یکشنبه ۲۱ تیرماه) به میزبانی کشور چین و در سالن ورزشی رودخانه وو‌یوان شهر هایکو آغاز شد و به مدت هفت روز پیگیری می‌شود.

تیم ملی والیبال نوجوانان پسر ایران از ساعت ۱۱:۳۰ دقیقه در نخستین بازی خود در این رقابت‌ها به مصاف فیلیپین رفتند و سه بر صفر این تیم را شکست دادند.

شاگردان عبدالرضا علیزاده در سه ست متوالی و با امتیاز‌های ۲۵ بر ۱۷، ۲۵ بر ۲۰ و ۲۵ بر ۱۳ مقتدرانه فاتح این میدان شدند تا در صدر گروه دوم مسابقات قرار گیرند.

امیر علی شمس، نیما پیری، کامیاب عبداللهی فر، میلاد سالاری توماج، پدرام حیدری صفت و ابوالفضل پاشا امیری ترکیب شروع کننده تیم ایران در این دیدار بود.

سجاد اسدی، امیر محمد همتی، امیر رضا حسین زاده، علی شیخ زاده، آرش قهرمانی، علیرضا ولایی، بنیامین الفت و آیدین چودار دیگر بازیکنان تیم ایران در این مسابقات هستند که با تشخیص سرمربی به میدان رفتند.

کامران شریفی به عنوان سرپرست، عبدالرضا علیزاده (سرمربی)، فرهاد قائمی، امین علی‌اکبری و سیامک عظیمی (مربیان)، توحید اصغری (بدنساز)، علی برگ‌شادی (آنالیزور)، جواد پرویز (فیزیوتراپ) و مهدی فتحی (ماساژور) به عنوان اعضای کادر فنی تیم ملی والیبال زیر ۱۸ سال پسر ایران را همراهی می‌کنند.

در دیگر مسابقه گروه ایران (گروه دوم) تیم هند سه بر یک بحرین را شکست داد تا به عنوان یکی از مدعیان صعود به مرحله حذفی مطرح شود.

تیم ملی زیر ۱۸ سال ایران ساعت ۵:۳۰ دقیقه صبح فردا (دوشنبه ۲۲ تیر) به وقت تهران در دومین بازی خود به مصاف هند می‌رود که نتیجه این مسابقه در تعیین صدرنشین جدول گروه دوم نقش مهمی دارد.

برچسب ها: تیم ملی والیبال ، والیبال نوجوانان ، والیبال
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