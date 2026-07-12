باشگاه خبرنگاران جوان؛ سمانه هرمزی - حجتالاسلام شهریاری دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر خراسان جنوبی با حضور در برنامه پرسمان صدا و سیمای استان گفت: موضوع عفاف و حجاب در تاریخ معاصر و اسلام وجود داشته است، کلید کشف حجاب در معاصر از سفر رضاخان به سمت ترکیه آغاز شد و تصمیم گرفت مثل این کشور باشد که مردم به این امر اعتراض و تجمعات کردند. امروز ۲۱ تیر روز ملی عفاف و حجاب نامیده شده است.
او افزود: حجاب یک واجب شرعی، عقلی و سیاسی است، زیرا دشمن از طریق آن قصد ضربه زدن به دین را دارد، عفاف نیز هم واجب بر زن و هم آقایان است. حجاب نیز فصلبندی دارد که برترین آن چادر است.
حجتالاسلام شهریاری بیان کرد: حجاب یک مرز اجتماعی و نماد و هویت اسلامی است، همچنین یک راهبرد و اولین خط دفاعی است که اگر در برابر آن کوتاه بیاییم متأثر از آسیبهای بعدی میشویم.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر خراسان جنوبی ادامه داد: دشمن برای آسیب به خط دفاعی، برنامهریزی دارد؛ یکی این است که مظاهر و تنوع این کار را زیاد کند، نکته دوم این است که انسان را به سمتی میبرد که معنویات کمتر میشود، همچنین حریمها و فاصله بین زن و مرد کمتر و کمرنگتر میشود و فرهنگ و تفکر غربی در این بین شکل میگیرد.
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او عنوان کرد: توجه به عفاف و حجاب در دستگاههای اجرایی دنبال میشود و رعایت این امر وظیفهای برای افراد شاغل است؛ در بازار نیز اصناف باید به این موضوع اهمیت و تذکر بدهند؛ مردم نیز خودشان میبایست پای کار باشند و با آموزشهایی که از سمت اداره ما داده میشود رسالت امر به معروف و نهی از منکر را به شکل درست اجرا کنند.
حجتالاسلام شهریاری تصریح کرد: تشکلهایی داریم که آموزش گرفته و آنها را به کف جامعه منتقل میکنند، اگر بحث حجاب را نادیده بگیریم دچار آسیب برای خود و جامعه میشویم.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر خراسان جنوبی اظهار کرد: قانون عفاف و حجاب داریم، کشف حجاب یک جرم است که برای برخورد با آن میبایست عزیزانمان در فراجا و مردم پای کار باشند و در مرحله پایانی به دستگاه قضا میرسد؛ اما در بحث لباسها میبایست ورودیهای لباس مورد توجه قرار بگیرد و پوششها بر اساس دستورالعمل اسلامی باشد، البته برخی موارد از طریق قاچاق وارد میشود.