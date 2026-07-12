باشگاه خبرنگاران جوان - بهروز عطایی با اشاره به اینکه والیبال ایران در یک سال بسیار دشوار و در فرآیندی به‌شدت پیچیده قرار دارد، تأکید کرد که هدف تیم ملی تنها کسب نتایج در لیگ ملت‌ها نیست؛ بلکه حفظ آمادگی برای مسابقات قهرمانی آسیا و ارتقای رنکینگ در سطح FIVB اولویت اصلی است، اظهار داشت: ما در مسیری هستیم که مسابقات قهرمانی آسیا در ژاپن برای ما اهمیت بسیار زیادی دارد، چرا که برای وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک ارزشمند است. از سوی دیگر، با توجه به بازگشت روسیه به رنکینگ جهانی، شرایط برای حفظ جایگاه سخت‌تر شده است. بنابراین، استراتژی درست برای مسابقات پیش‌رو، کلید رسیدن به اهداف بزرگ ماست.

او در ارزیابی عملکرد تیم ملی در هفته‌های ابتدایی لیگ ملت‌ها، ضمن اشاره به اینکه نتایج گاهی با بدشانسی یا عدم انطباق با ایده‌آل‌های مربی همراه بوده، از روند فنی تیم حمایت کرد و گفت: تمرینات تیم خوب و شرایط قابل قبول بود و همه ابزار‌های موفقیت لحاظ شد. اگرچه نتایج ممکن است با آنچه مربی و هواداران می‌خواستند هم‌خوانی نداشته باشد، اما تیم از هفته اول روند قابل قبولی داشته است. در هفته دوم، علیرغم مواجهه با تیم‌های قدرتمندتر و آماده‌تر، بازی‌های بهتری انجام دادیم که این نشان می‌دهد تیم در واقع در مسیر رشد قرار دارد.

عطایی همچنین به یک چالش ساختاری اشاره کرد و گفت: یکی از مشکلاتی که تیم را تحت فشار قرار می‌دهد، نبود بازی‌های تدارکاتی مناسب پیش از شروع مسابقات است. معمولاً در هفته‌های اول لیگ ملت‌ها، به دلیل همین شرایط، از تیم نتایج عالی نمی‌بینیم، اما می‌بینیم که با گذشت زمان و افزایش تعداد بازی‌ها، روند تیم بهتر و روبه‌رشدتر می‌شود.

کارشناس والیبال ایران انتقاد از فضای حاکم بر پیرامون تیم ملی تصریح کرد: تیم ملی ما بیش از حد زیر ذره‌بین است و بیش از حد درباره‌اش نظر داده می‌شود؛ این وضعیت برای والیبال ما اصلاً خوب نیست. ما زیاد وارد جزئیات شده‌ایم؛ مربی‌ها، کارشناسان و رسانه‌ها همگی به جزئیاتی می‌پردازند که متعلق به کسانی است که در بدنه تیم هستند. این حجم از ورود به جزئیات، باعث ایجاد اضطراب و نگرانی در بازیکنان و کادر فنی می‌شود.

او با اشاره به تأثیر فشار روانی بر عملکرد فنی گفت: بازیکنان ما همواره نگران نتایج هستند و این استرس، فشار را دوچندان می‌کند. تیمی که مدام نگران نتیجه است، آن بازی‌ای را که در فضای آرام و با آسودگی خاطر انجام می‌دهد، نخواهد توانست. تیم ملی ما نیاز به آرامش واقعی دارد؛ آرامشی که اجازه دهد بازیکنان در کمال صبوری، والیبال خود را اجرا کنند.

رئیس کمیته مربیان فدراسیون والیبال در پایان، با ابراز اعتماد کامل به توانایی‌ها و کادر فنی، از آینده تیم ابراز امیدواری کرد و گفت: من به بچه‌ها و به توانایی‌های آنها ایمان دارم. با درایت کادر فنی، مسیر پیش رو کیفیت ما را بالا خواهد برد. همه شرایط برای موفقیت مهیاست و اگر کاستی یا ضعفی هم وجود داشته باشد، قابل ترمیم است. امیدوارم در چهار بازی باقی‌مانده، اتفاقات خوبی رقم بخورد. استراتژی ما برای مسابقات قهرمانی آسیا در ژاپن بسیار حیاتی است؛ چرا که صعود مستقیم به این مسابقات، مسیر آینده ما را بسیار هموارتر می‌کند. امیدوارم با یک عملکرد درخشان، شادی را برای مردم و خانواده بزرگ والیبال به ارمغان بیاوریم.