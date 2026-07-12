استاندار گیلان در مراسم گرامیداشت شهیدان انصاری و نورانی، این شهدای والامقام را نماد مدیرانی آگاه، متخصص و متعهد برای امروز کشور دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان - هادی حق‌شناس، استاندار گیلان امروز (یکشنبه ۲۱ تیر ماه) در مراسم گرامیداشت شهیدان علی انصاری و علیرضا نورانی که با حضور خانواده‌های معظم شهدا، مسئولان استانی و شهرستانی و اقشار مختلف مردم در مسجد شهدا رودسر برگزار شد، با قدردانی از خانواده‌های معظم شهدا گفت: توفیق حضور در این مراسم برای دومین سال متوالی، افتخاری ارزشمند است و از خانواده‌های شهیدان انصاری و نورانی که همواره در مسیر زنده نگه داشتن یاد و آرمان‌های این عزیزان تلاش کرده‌اند، قدردانی می‌کنم.

او با بیان اینکه شهیدان انصاری و نورانی از نماد‌های مظلومیت شهدای گیلان در سال‌های نخست انقلاب اسلامی هستند، افزود: این دو شهید بزرگوار در مقطعی حساس از تاریخ انقلاب، مسئولیت‌های مهمی همچون استانداری و معاونت عمرانی استانداری گیلان را بر عهده داشتند و با درک صحیح شرایط کشور، مسیر خدمت و فداکاری را انتخاب کردند.

استاندار گیلان با اشاره به شخصیت علمی و مدیریتی شهید علی انصاری تصریح کرد: این شهید بزرگوار از نخبگان علمی کشور بود و با وجود فرصت‌های فراوان برای ادامه مسیر علمی و شخصی، خدمت به مردم و دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی را برگزید.

حق‌شناس با تأکید بر اینکه شهدای انقلاب اسلامی انسان‌هایی آگاه، دانشمند و بصیر بودند، گفت: انتخاب مسیر ایثار و شهادت از سوی این افراد، نتیجه شناخت دقیق آنان از شرایط کشور، تحولات جهانی و ماهیت جریان‌های سلطه‌گر بود. به گفته او، انقلاب اسلامی معادلات نظام سلطه را تغییر داد و جمهوری اسلامی ایران امروز به الگویی از استقلال و ایستادگی تبدیل شده است.

وحدت ملی و اتکا به توان داخلی؛ رمز عبور کشور از چالش‌ها

استاندار گیلان با تأکید بر اهمیت وحدت و همدلی در شرایط حساس کشور تحت امر ولایت فقیه افزود: در مقاطعی که بسیاری تصور نمی‌کردند چنین انسجامی میان مردم، نیرو‌های مسلح و مجموعه دولت شکل گیرد، این همدلی به وجود آمد و کشور توانست از شرایط دشوار عبور کند.

حق‌شناس افزود: تأکید همیشگی امام راحل و رهبر شهید ایران و همچنین رهبر معظم انقلاب بر حفظ وحدت میان مردم و مسئولان، به دلیل اهمیت این سرمایه اجتماعی در برابر توطئه‌های دشمنان است. او تصریح کرد: برخلاف تبلیغات دشمنان، فرهنگ مقاومت با جنگ رسانه‌ای از بین نمی‌رود؛ زیرا این فرهنگ بر باور‌ها و اعتقادات ملت‌ها استوار است.

استاندار گیلان با بیان اینکه راه شهدا همچنان چراغ هدایت جامعه است، گفت: شهیدان انصاری و نورانی نمونه انسان‌هایی مؤمن، عالم و بصیر بودند که با وجود برخورداری از جایگاه علمی و مدیریتی، خدمت به مردم و انقلاب را برگزیدند و نام آنان برای همیشه در تاریخ گیلان ماندگار خواهد بود.

شهید مهندس علی اخوین انصاری استاندار اسبق گیلان و شهید مهندس علیرضا نورانی معاون عمرانی او، سحرگاه ۱۵ تیر ۱۳۶۰ در چهارمین روز از ماه مبارک رمضان، یک هفته پس از انفجار دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی، در مسیر عزیمت به استانداری به دست منافقان کوردل در خیابان لاکانی رشت به شهادت رسیدند.

منبع: روابط عمومی استانداری گیلان