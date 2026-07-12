باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - در اولین روز برگزاری مرحله دوم لیگ فوتبال جوانان باشگاههای کشور محسن امیرکلا از سد شاهین گرجی محله بهشهر گذشت و تیمهای استقلال جنوب گرگان و انتظار بجنورد به تساوی رضایت دادند.
شاگردان محسن پورنصرالله در تیم محسن امیرکلا با گلزنی ادیبی و کریم پور، ۲ بر ۱ شاهین گرجی محله بهشهر میزبان رقابتها را در ورزشگاه آزادی این شهر مغلوب کردند.
پیام انتظار بجنورد نیز در بازی با استقلال جنوب گرگان بازگشتی رویایی داشت و باخت ۳ بر صفر را در پایان با تساوی ۳ بر ۳ عوض کرد.
تیم ملوان جوان بندرانزلی در روز نخست مسابقات با قرعه استراحت روبهرو شد.
مرحله دوم لیگ فوتبال جوانان باشگاههای کشور با حضور ۵ تیم از ۲۰ تا ۲۴ تیرماه در ورزشگاه آزادی بهشهر برگزار میشود.