مرحله دوم لیگ فوتبال جوانان باشگاه‌های کشور در بهشهر آغاز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - در اولین روز برگزاری مرحله دوم لیگ فوتبال جوانان باشگاه‌های کشور  محسن امیرکلا از سد شاهین گرجی محله بهشهر گذشت و تیم‌های استقلال جنوب گرگان و انتظار بجنورد به تساوی رضایت دادند.

شاگردان محسن پورنصرالله در تیم محسن امیرکلا با گلزنی ادیبی و کریم پور، ۲ بر ۱ شاهین گرجی محله بهشهر میزبان رقابت‌ها را در ورزشگاه آزادی این شهر مغلوب کردند.

پیام انتظار بجنورد نیز در بازی با استقلال جنوب گرگان بازگشتی رویایی داشت و باخت ۳ بر صفر را در پایان با تساوی ۳ بر ۳ عوض کرد.

تیم ملوان جوان بندرانزلی در روز نخست مسابقات با قرعه استراحت رو‌به‌رو شد.

مرحله دوم لیگ فوتبال جوانان باشگاه‌های کشور با حضور ۵ تیم از ۲۰ تا ۲۴ تیرماه در ورزشگاه آزادی بهشهر برگزار می‌شود.

برچسب ها: مسابقات فوتبال ، لیگ فوتبال
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