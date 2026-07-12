مدیر عامل اتحادیه مرغداران گوشتی گفت: با وجود صدور مجوز صادرات ۱۰ هزار تن مرغ، این میزان برای ایجاد تعادل در بازار کافی نیست و تداوم صادرات، شرط اصلی حفظ تولید و جلوگیری از زیان مرغداران است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - حبیب اسداللهنژاد مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی در نشست خبری امروز با بیان اینکه با اصلاح نظام یارانه ای جوجه ریزی ماهانه ۱۲۰ میلیون قطعه جوابگوی نیاز کشور است، گفت: با توجه به سرمایه گذاری صورت گرفته در صنعت ظرفیت جوجه ریزی ماهانه به بیش از ۱۷۰ میلیون قطعه جوجهریزی رسیده که امکان تولید بیش از سه میلیون تن مرغ را فراهم میکند اما پس از اصلاح نظام یارانهای و حذف ارز ترجیحی، نیاز واقعی بازار کاهش یافته است.
به گفته وی، برآوردها حاکی از آن است که در تیرماه ۱۳۷ تا ۱۴۰ میلیون قطعه جوجهریزی صورت بگیرد که در شرایط فعلی همین میزان نیز مازاد تولید ایجاد کرده است.
اسداله نژاد ادامه داد: عدم تعادل میان عرضه و تقاضا منجر به انباشت مرغ در واحدهای تولیدی شده است که براین اساس مرغداران در فروش هر کیلو مرغ ۶۰ تا ۷۰ هزار تومان زیان می کنند.
به گفته وی، طی ۲۵ روز گذشته مرغداران کشور بیش از ۱۴ هزار میلیارد تومان زیان دیدهاند و لازم است سیاستهای دولت به گونهای باشد که خسارتهای ناشی از تصمیمات دولتی که تولیدکنندگان در آن نقشی ندارند، به حداقل برسد، همچنین دولت باید مطابق قوانین بالادستی، نظرات تشکلهای تخصصی را در تصمیمگیریها مدنظر قرار دهد و از اتخاذ تصمیمات غیرکارشناسی پرهیز کند.
این مقام مسئول با تاکید بر صادرات مرغ بیان کرد: براساس برآوردهای صورت گرفته ۲۰ میلیون قطعه جوجه ریزی تیرماه مازاد بر نیاز است که در چنین شرایطی باید موضوع صادرات با جدیت دنبال شود تا از ظرفیتهای ایجادشده و اشتغال موجود بهدرستی استفاده شود.
مدیر عامل اتحادیه مرغداران گوشتی درباره آخرین وضعیت صادرات مرغ افزود: در مرحله نخست با صادرات ۱۰ هزار تن موافقت شده است، اما این رقم پایین است و برای حفظ ثبات تولید و آرامش بازار، صادرات باید به صورت مستمر انجام شود. گفتنی است آزادشدن صادرات در مقطعی کوتاه و سپس توقف آن سیاست صادراتی محسوب نمیشود و با توجه به تولید ۲۲۰ تا ۲۳۰ هزار تن مرغ گرم در ماه، میزان صادرات به ۵ درصد این رقم می رسد. گفتنی است استمرار صادرات موجب شده طرف خارجی بتواند با اطمینان، مرغ مورد نیاز خود را با قیمت مشخص از ایران خریداری کند و تولیدکنندگان و تجار داخلی نیز امکان برنامهریزی برای صادرات و ارزآوری را داشته باشند.
وی با بیان اینکه قیمت تمام شده هر کیلو مرغ ۲۸۰ هزار تومان برای مرغدار تمام می شود، گفت: علی رغم آنکه مرغهایی که اکنون وارد بازار میشوند، با نهاده هر کیلو ذرت حدود ۳۰ هزار تومان و سویا بین ۷۰ تا ۱۱۰ هزار تومان برای آنها خریداری و مصرف شده است، اما با قیمت ۱۹۰ تا ۲۲۰ هزارتومان فروخته می شوند.
مدیر عامل اتحادیه مرغداران گوشتی درباره آخرین وضعیت خرید حمایتی مرغ اظهار کرد: شرکت پشتیبانی امور دام عمدتا خرید مستقیم از مرغداران انجام نمیدهد و خریدها به صورت غیرمستقیم است. علاوه بر این، حجم خریدها به اندازهای نیست که بتواند مازاد موجود در بازار را جمعآوری کند. به عنوان مثال با گذشت ۱۲ روز از آغاز خریدهای شرکت پشتیبانی، تغییری در قیمت بازار ایجاد نشده که نشان میدهد این اقدام در ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا موثر نبوده است.
وی ادامه داد: ظرفیتهای تولید کشور به اندازهای است که امکان صادرات وجود دارد و در حال حاضر نیز تولید در حداقل ممکن انجام میشود، اما همچنان مازاد تولید وجود دارد. بنابراین لازم است این مازاد یا توسط شرکت پشتیبانی امور دام برای ذخایر راهبردی خریداری شود یا صادر شود تا تعادل میان عرضه و تقاضا برقرار شود.
اسداله نژاد با بیان اینکه نمایشگاه بینالمللی دام و طیور هفتم تا دهم مردادماه برگزار شود، گفت: نمایشگاهها محل عرضه توانمندیهای بخشهای مختلف کشور هستند و ایران ظرفیتهای بسیار زیادی در حوزه تولید دارد به طوریکه اگر از این ظرفیتها بهدرستی استفاده شود، امکان توسعه صادرات نیز فراهم خواهد شد.
گفتنی است این نمایشگاهها فرصت مناسبی برای معرفی توانمندیهای بالقوه کشور و همچنین ارائه آخرین دستاوردها، فناوریها و تکنولوژیهای روز صنعت هستند که استفاده از آنها میتواند به ارتقای بهرهوری و کیفیت تولید کمک کند.