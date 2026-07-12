سرمربی تیم ملی والیبال زیر ۱۸ سال پسر ایران گفت: بازیکنان ایران روز به روز بهتر خواهند شد تا کیفیت این رشته ورزشی کشورمان را به رخ حریفان آسیایی بکشند.

باشگاه خبرنگاران جوان - عبدالرضا علیزاده سرمربی تیم ملی والیبال زیر ۱۸ سال پسر ایران  پس از پیروزی شاگردانش مقابل فیلیپین در نخستین روز رقابت‌های قهرمانی زیر ۱۸ سال پسر آسیا، اظهار داشت: عرض خسته نباشید به بازیکنان و اعضای کادر فنی می‌گویم. بازی اول ایران بود و شرایط خاص خود را داشت. به غیر از یک بازیکن تیم ایران، سایر بازیکنان نخستین رویدادی بین المللی و بازی ملی خود را تجربه می‌کنند.

وی با بیان این‌که تیم ایران در بازی امروز کیفیت مورد انتظار را نداشت، تصریح کرد: خدا را شکر موفق به شکست فیلیپین با نتیجه سه بر صفر شدیم. یقین دارم که بازیکنان روز به روز بهتر خواهند شد و بهتر والیبال را بازی می‌کنند تا کیفیت این رشته ورزشی کشورمان را به رخ حریفان آسیایی بکشند.

تیم ملی زیر ۱۸ سال ایران ساعت ۵:۳۰ دقیقه صبح فردا (دوشنبه ۲۲ تیر) به وقت تهران در دومین بازی خود به مصاف هند می‌رود.

برچسب ها: عبدالرضا علیزاده ، تیم ملی والیبال ، والیبال
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