باشگاه خبرنگاران جوان- در ادامه رقابت‌های کاپ آسیا ۲۰۲۶ چین‌تایپه، ابوالفضل محمودی در وزن منفی ۶۶ کیلوگرم پس از استراحت در دور نخست، در نخستین مبارزه خود «سونگون مون» از کره جنوبی را شکست داد و راهی دور سوم شد.

وی در ادامه با غلبه بر «وون سو»، دیگر نماینده کره جنوبی، به مرحله نیمه‌نهایی صعود کرد.

محمودی در دیدار نیمه‌نهایی برابر «سونگ هین ریو» از کره جنوبی به روی تاتامی رفت و با واگذاری نتیجه، از صعود به فینال بازماند.

ملی‌پوش کشورمان در دیدار رده‌بندی مقابل «سونگ بئوم جئون» از کره جنوبی به پیروزی رسید و مدال برنز رقابت‌های کاپ آسیا ۲۰۲۶ چین‌تایپه را از آن خود کرد.