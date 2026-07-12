در فضایی سرشار از ارادت و سوگ، طی مراسمی در مصلای شهرکرد، یاد و خاطره رهبر شهید و خانواده ایشان که در راه مقاومت جان سپردند، گرامی داشته شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نگار شیخ پور - در سومین روز پس از خاکسپاری حضرت آیت الله العظمی سید علی خامنه ای (ره) رهبر شهید و خانواده ایشان مراسم عزاداری با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین سعیدی‌آریا، حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نماینده ولی فقیه در استان و جمعی از مسئولان، روحانیون، فرهیختگان و مردم شریف شهرکرد برگزار شد.

شرکت کنندگان در این مراسم با ذکر مصیبت اهل بیت (علیهم السلام) در غم امام شهید به سوگ نشستند.

در بخشی از این مراسم، با فضای عزاداری و سوگواری برای مقام والای رهبر شهید، حاضران ضمن تجدید میثاق با خون‌های ریخته شده، بر استمرار راه ایشان تأکید کردند‌.

برچسب ها: امام شهید ، مراسم گرامیداشت شهید
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