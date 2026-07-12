تیم ملی والیبال نشسته بانوان کشورمان در دومین دیدار خود در مسابقات قهرمانی جهان چین در مصاف با تیم کنیا ۳ بر ۱ پیروز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- تیم‌ ملی والیبال نشسته بانوان که با نام "شهیده صفیه علی‌قورچی" و با پیراهنی منحصر‌به‌فرد که منقش به پرچم سه رنگ کشورمان است در رقابت‌های قهرمانی جهان در حالی در دومین دیدار خود به مصاف تیم کنیا رفت که برای اولین بار در مقابل این تیم قرار می‌گرفت.

پیش از این قرار بود این دیدار روز گذشته برگزار شود که به دلیل شرایط نامساعد جوی این دیدار با یک روز تأخیر انجام شد.

ترکیب اصلی تیم ملی بانوان کشورمان در برابر کنیا متشکل از زهرا نجاتی عارف، فاطمه عباسی، فرزانه حیدری، بتول خلیل زاده، زینب ملکی، فاطمه جهانی و لیبرو مهری فلاحی بود.

این دیدار در ست اول ۲۵ بر ۲۱ به سود کنیا تمام شد، اما ملی پوشان کشورمان توانستند در ست دوم ۲۵ بر ۸، ست سوم ۲۵ بر ۷ و در ست چهارم ۲۵ بر ۱۶ و در نهایت ۳ بر ۱ مقتدرانه برابر کنیا پیروز شوند و با روحیه‌ای جنگنده و با خط و نشان کشیدن برای حریفان برای بازی‌های بعد آماده شوند.

تیم‌ملی بانوان ایران در آخرین دیدار گروهی خود فردا دوشنبه ۲۲ تیر ماه از ساعت ۱۷ به وقت ایران به مصاف چین میزبان می‌رود.

در این رقابت‌ها تیم‌های اول و دوم سهمیه حضور در پارالمپیک ۲۰۲۸ لس آنجلس را کسب خواهند کرد.