رئیس اداره میراث فرهنگی پاسارگاد، از کشف یک محراب تاریخی در جریان عملیات ساماندهی و مرمت کاروانسرای محوطه جهانی پاسارگاد خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید عبدالمجید عابدی از کشف یک محراب تاریخی در جریان عملیات ساماندهی و مرمت کاروانسرای محوطه جهانی پاسارگاد خبر داد و گفت: این اثر ارزشمند در حین اقدامات حفاظتی و مرمتی در محوطه کاروانسرا شناسایی و بلافاصله مستندسازی شد.

او با تأکید بر اهمیت این یافته، اظهار کرد: این محراب از نظر معماری و ویژگی‌های هنری دارای اهمیت فراوانی است و می‌تواند اطلاعات تازه‌ای درباره پیشینه مذهبی، تحولات تاریخی و سبک معماری در این محوطه جهانی ارائه دهد.

رئیس اداره میراث فرهنگی پاسارگاد تصریح کرد: در حال حاضر کارشناسان متخصص در حال انجام مطالعات تکمیلی، شامل مستندنگاری دقیق، آسیب‌شناسی و بررسی‌های تطبیقی هستند تا دوره تاریخی دقیق ساخت و کاربری اصلی این محراب مشخص گردد. به گفته متخصصان، مهارت بالای سازندگان در اجرای عناصر تزئینی این اثر، نشان‌دهنده جایگاه ویژه‌ی این بنا در ساختار معماری محوطه است.

عابدی در پایان بر لزوم حفاظت حداکثری از این اثر تأکید کرد و افزود: عملیات حفاظت اضطراری و مستندسازی با رعایت کامل استاندارد‌های بین‌المللی در حال انجام است تا از هرگونه آسیب احتمالی به این اثر جلوگیری شود. نتایج نهایی و تحلیل‌های تخصصی این کشف، پس از تکمیل مطالعات منتشر خواهد شد.

منبع: میراث فرهنگی فارس

برچسب ها: میراث فرهنگی فارس ، محراب ، تاریخی ، محوطه ، جهانی ، پاسارگاد
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