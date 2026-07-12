باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - نشریه آمریکایی پولیتیکو به نقل از منابع گزارش داد که جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا ممکن است به دلیل شکست در مذاکرات آمریکا-ایران و عدم پایبندی به تفاهم‌نامه اسلام آباد، مورد سرزنش قرار گیرد، زیرا او شرکت‌کننده اصلی در مذاکرات با تهران بوده است.

این نشریه به نقل از یک مقام سابق کاخ سفید می‌گوید: «او (ونس) کسی است که بیشترین خطر شکست را دارد. این تفاهم‌نامه احتمالاً شکست‌خورده خواهد بود و این [پیش‌نویس] اوست.»

او همچنین اظهار داشت که نقض مفاد تفاهم‌نامه اجتناب‌ناپذیر است، زیرا به مسائل کلیدی - شرایط آتش‌بس در لبنان و کنترل تنگه هرمز - نپرداخته است.

یک مقام دیگر به پولیتیکو مدعی شد که تردید‌های اولیه ونس در مورد تمایل ایران به رعایت توافق با ایالات متحده به تقویت موقعیت سیاسی او کمک کرد. با این حال، بسیاری از جمهوری‌خواهان معتقدند که اگر تشدید درگیری باعث مشکلات اقتصادی جدی شود، معاون رئیس جمهور همچنان در میان کسانی خواهد بود که مورد سرزنش قرار خواهند گرفت.

چهارشنبه شب، ارتش ایالات متحده مجموعه‌ای از حملات قدرتمند را علیه ایران انجام داد. فرماندهی مرکزی ایالات متحده ادعا کرد که این در پاسخ به اقدامات جمهوری اسلامی علیه کشتی‌های تجاری در حال عبور از تنگه هرمز بوده است. ارتش ایران از حملات تلافی‌جویانه علیه پایگاه‌های ایالات متحده در بحرین و کویت خبر داد. تهران تاکید دارد که واشنگتن توافق‌نامه آتش‌بس را رعایت نکرده است.