راهور تهران بزرگ از انسداد کامل میدان شهید فاطمی (جهاد) از ساعت ۱۹ تا ۲۴ امشب خبر داد و از رانندگان خواست با استفاده از مسیر‌های جایگزین و همکاری با مأموران مستقر از بروز ترافیک سنگین در این محدوده جلوگیری کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - براساس اعلام پلیس راهور تهران، بر اساس هماهنگی‌های انجام شده با عوامل اجرایی، میدان شهید فاطمی (جهاد) از ساعت ۱۹ تا ۲۴ امشب به منظور برگزاری تجمعات خیابانی و برپایی موکب به طور کامل مسدود خواهد شد. این محدوده که یکی از گره‌های ترافیکی مهم مرکز تهران و متصل به خیابان‌های ولیعصر، کارگر و بلوار کشاورز است، طی ساعات مذکور میزبان حضور گسترده شهروندان بوده و مدیریت ویژه ترافیکی برای تأمین امنیت و روانسازی تردد در دستور کار قرار گرفته است.

پلیس راهور ضمن عذرخواهی بابت محدودیت‌های ایجاد شده از رانندگان خواست تا برای تردد در مسیر‌های جایگزین مانند بزرگراه کردستان خیابان‌های جویبار و زرتشت برنامه ریزی کنند و از توقف و تردد در شعاع میدان خودداری کنند.

براساس اعلام پلیس راهور تهران، مأموران پلیس راهور در محل استقرار یافته و هدایت ترافیک را تا پایان انسداد بر عهده خواهند داشت از شهروندان تقاضا می‌شود برای جلوگیری از هرگونه ترافیک سنگین مسیر‌های جایگزین را در نظر بگیرند و با هماهنگی مأموران انتظامی همکاری لازم را به عمل آورند.

برچسب ها: میدان فاطمی ، پلیس راهور
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