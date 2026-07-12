سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پاسخ به تجاوزات اخیر آمریکا، مراکز راهبردی ارتش آمریکا در سه کشور اردن، قطر و عمان را هدف حملات موشکی قرار داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بامداد امروز در پاسخ به تجاوزات اخیر آمریکا علیه مناطق مختلفی در خاک جمهوری اسلامی ایران، طی چند عملیات همزمان، مراکز راهبردی ارتش آمریکا در سه کشور اردن، قطر و عمان را هدف حملات موشکی قرار داد.
کدام نقاط هدف موشکهای ایران قرار گرفتند؟
بر اساس اطلاعات منتشرشده، در این عملیات، مرکز فرماندهی و کنترل و آشیانههای پهپادهای MQ-9 در پایگاه آمریکایی «پرنس حسن» اردن، مرکز فرماندهی و کنترل و مرکز تعمیرات و نگهداری جنگندهها در پایگاه هوایی «العدید» قطر و همچنین مراکز پشتیبانی لجستیکی ناوها و سکوهای سوختگیری ناوهای هواپیمابر آمریکا در بندر دقم عمان مورد اصابت قرار گرفتند.
این عملیات در چارچوب پاسخ متقابل جمهوری اسلامی ایران به حملات اخیر آمریکا علیه خاک کشور انجام شد و اهداف انتخابشده، از مهمترین مراکز فرماندهی، پشتیبانی و تداوم عملیات نیروهای آمریکایی در منطقه به شمار میروند.
کدام موشکها امروز بر سر دشمن آمریکایی فرود آمدند؟
در این حملات، از نسل جدید موشکهای بالستیک و دوربرد نقطهزن ساخت جمهوری اسلامی ایران استفاده شد؛ موشکهایی که طی سالهای اخیر ستون فقرات قدرت بازدارندگی ایران را تشکیل دادهاند.
در این عملیات از موشکهای بالستیک قدر، عماد، خیبرشکن، فاتح ۱۱۰ و ذوالفقار استفاده شد؛ ترکیبی از موشکهای سوخت جامد و سوخت مایعِ نقطهزن که برای انهدام اهداف راهبردی و نظامی با دقت بالا طراحی شدهاند.
موشک بالستیک قدر
موشک قدر نخستین موشک دوربرد نسل اول کشور است؛ موشکی در سه نسل F، H و S که با طول ۱۷ متر و وزن بین ۱۵ تا ۱۷.۵ تن دارد و برد عملیاتی ۱۳۵۰ تا ۱۹۵۰ کیلومتر را پوشش میدهد.
موشک قدر دارای سامانه پیشران دو مرحلهای با سوخت مایع و جامد است و در مسیر بالستیک پرواز میکند.
نوع قدر H موشک قدر در بیست و یکمین موج عملیات وعده صادق ۳ به سوی مواضع صهیونیستها در سرزمینهای اشغالی شلیک شده بود.
همچنین؛ این موشک با سر جنگی موسوم به چند کلاهکه در عملیات وعده صادق ۴ نیز مورد استفاده قرار گرفته است.
موشک بالستیک عماد
موشک عماد یکی از تسلیحات حاضر در شهرهای زیرزمینی موشکی سپاه است و بهعنوان نخستین موشک بالستیک دوربرد سوخت مایع ایران شناخته میشود که به سرجنگی هدایتشونده مجهز شده است.
این ویژگی با نصب بالکهایی بر روی سرجنگی موشک امکانپذیر شده و به آن قابلیت هدایت و کنترل تا لحظه اصابت را میدهد.
عماد، ۱۵.۵ متر طول دارد و وزن آن بیش از ۱۷ تن است و با برد ۱۷۰۰ کیلومتر، قادر است سرجنگی به وزن ۷۵۰ کیلوگرم را حمل کند.
علاوه بر این، عماد قابلیت استقرار بر روی سیستم پرتاب خشابی در شهرهای موشکی زیرزمینی را نیز داراست؛ سیستمی که به «رگبار موشکی» معروف است.
موشک بالستیک خیبرشکن
موشک خیبرشکن یکی از موشکهای بالستیک پیشرفته ایران است که بردی معادل ۱۴۵۰ کیلومتر دارد.
این موشک با طول ۱۰.۵ متر، قطر ۸۰۰ میلیمتر و وزن ۴۵۰۰ کیلوگرم طراحی شده و سرجنگی ۵۰۰ کیلوگرمی آن با سرعتی بیش از ۵۰۰۰ کیلومتر بر ساعت به سمت هدف حرکت میکند.
یکی از ویژگیهای منحصربهفرد خیبرشکن، سرجنگی جداشونده و هدایتپذیر آن است که تا لحظه برخورد، امکان کنترل و تغییر مسیر دارد.
این سرجنگی میتواند با اجرای مانورهای پیچیده، سامانههای پدافندی و ضد موشکی دشمن را فریب دهد و دقت اصابت خود را افزایش دهد.
در آبانماه سال ۱۴۰۲، طی بازدید رهبر معظم انقلاب اسلامی و فرمانده معظم کل قوا از نمایشگاه دستاوردهای نیروی هوافضای سپاه، نمونه جدیدی از موشک خیبرشکن به نمایش گذاشته شد که علاوه بر تغییر در طراحی سرجنگی، برد آن نیز به ۱۸۰۰ کیلومتر افزایش یافته است.
موشک بالستیک فاتح ۱۱۰
فاتح ۱۱۰ یک موشک سوخت جامد تک مرحلهای است که با توجه به دقت بالا به عنوان یک موشک تاکتیکی دقیق نقطه زن جایگزین موشک شهاب ۱ شد.
حداکثر برد این نوع از موشکهای ایران حداکثر ۳۰۰ کیلومتر است.
این موشک از هدایت اینرسی و تکنولوژیهای جانبی برای هدایت بهره میبرد و دارای موتوری تک مرحلهای است.
۱۷ شهریور ۱۳۹۷ سپاه مقر فرماندهی حزب دموکرات کردستان را با هفت موشک فاتح ۱۱۰ مورد هدف قرار داد که ۱۶ نفر از رهبران این حزب به هلاکت رسیدند.
موشک بالستیک ذوالفقار
موشک بالستیک ذوالفقار یکی از موشکهای کوتاهبرد زمینبهزمین با سوخت جامد، تاکتیکی و نقطهزن نیروهای مسلح ایران است که برای نخستینبار در جریان رزمایش «پیامبر اعظم» در بندرعباس رونمایی شد. این موشک با بهرهگیری از سامانه هدایت پیشرفته، از دقت بالایی در اصابت به اهداف برخوردار بوده و برای انهدام اهداف راهبردی در عمق میدان نبرد طراحی شده است.
ذوالفقار با برد ۷۰۰ کیلومتر و برخورداری از کلاهکی حدود ۵۰۰ کیلوگرمی، توانایی هدف قرار دادن مراکز فرماندهی، تأسیسات نظامی، باندهای پروازی و سایر اهداف حساس را دارد. استفاده از سوخت جامد، علاوه بر کاهش زمان آمادهسازی، امکان شلیک سریع و افزایش تحرک عملیاتی این موشک را فراهم کرده است.
از مهمترین ویژگیهای ذوالفقار میتوان به قابلیت نقطهزنی، سامانه هدایت لختیپایه همراه با ناوبری ماهوارهای، مقاومت در برابر جنگ الکترونیک و قابلیت ضدجمینگ اشاره کرد؛ قابلیتی که موجب میشود موشک در برابر اخلالهای الکترونیکی و تلاش برای انحراف مسیر، دقت خود را حفظ کند.
ذوالفقار همچنین به دلیل ابعاد نسبتاً کوچک و وزن مناسب، قابلیت استقرار روی پرتابگرهای متحرک دوفروندی را دارد. این ویژگی، در کنار زمان کوتاه آمادهسازی و شلیک، امکان جابهجایی سریع، افزایش بقاپذیری سامانه و اجرای عملیات «شلیک و جابهجایی» را فراهم میکند و کشف و انهدام آن را برای دشمن دشوارتر میسازد.
طراحی بدنه با مقطع راداری پایین، تحرک بالا و دقت اصابت، ذوالفقار را به یکی از مهمترین موشکهای تاکتیکی ایران تبدیل کرده است؛ موشکی که نقش قابل توجهی در افزایش قدرت بازدارندگی و توان پاسخ سریع نیروهای مسلح در برابر تهدیدات منطقهای ایفا میکند.
اهداف راهبردی آمریکا در منطقه زیر ضرب موشکهای سپاه
این عملیات نشان داد جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به هرگونه تجاوز، علاوه بر برخورداری از بانک اهداف مشخص، توان اجرای حملات همزمان و دقیق علیه مراکز فرماندهی، پشتیبانی و زیرساختهای نظامی آمریکا در منطقه را در اختیار دارد.
منبع: فارس