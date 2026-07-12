شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از گران شدن نرخ دولتی ارز اربعین ابراز نگرانی کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - با توجه به نزدیک شدن ایام سوگواری اربعین سید و سالار شهیدان اباعبدالله الحسین (ع)، فروش ارز اربعین از شنبه مورخ ۲۰ تیرماه آغاز شده و تا ۱۲ مرداد مرداد ماه ادامه ادامه دارد، به همین منظور زائران عتبات عالیات در تب و تاب تهیه ارز به نرخ دولتی هستند.

اما به گفته شهروندخبرنگار ما نرخ ارز دولتی افزایش یافته و موجب نگرانی زائران شده است.

وی با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این معضل شد.

متن پیام شهروندخبرنگارها

با سلام و عرض ادب با توجه به اینکه در آستانه اربعین سید و سالار شهیدان اباعبدالله الحسین (ع) قرار داریم، ارز دینار برای زائرانی که قصد سفر به عتبات عالیات را دارند افزایش پیدا کرده و این موجب نارضایتی مسافران شده است. این در حالی است که قیمت ارز دولتی با آزاد تفاوت چندانی ندارد و بسیار گران شده است. لطفا پیگیری کنید.

باسلام طبق اعلام مسئولان که دینار دولتی برای اربعین به قیمت ۱۲۰ هزار تومان است، ولی الان از طریق نرم افزار بله نرخ هر دینار به ۱۲۷ هزارتومان افزایش یافته است. این اختلاف قیمت برای چیست؟ اگه امکانش هست پیگیری و اطلاع رسانی کنید ممنون