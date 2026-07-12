در جریان معاملات امروز ۲۱ تیر شاخص کل بورس با کاهش ۱۲۶ هزار و ۹۶۵ واحد در سطح ۵ میلیون و ۵۵ واحدی قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران؛ کیمیا قلی‌پور - در جریان معاملات امروز ۲۱ تیر شاخص کل بورس با کاهش ۱۲۶ هزار و ۹۶۵ واحد در سطح ۵ میلیون و ۵۵ واحدی قرار گرفت. فملی، فارس و شپنا سه نمادی بودند که بیشترین تاثیر را در شاخص داشتند، وفیروزه، کالا و فملی سه نماد پرتراکنش بودند. شاخص کل هم‌وزن نیز با کاهش ۲۷ هزار و ۵۱۳ واحد در ارتفاع یک میلیون و ۳۳۸ هزار واحد قرار گرفت.

برترین گروه صنعتی بورس و فرابورس

امروز گروه ادراه بازار مالی بیشترین ارزش معامله را با ارزش هزار و ۲۱۹ میلیارد تومان به خود اختصاص داد. همچنین مواد دارویی و فرآورده نفتی در رتبه‌های بعدی ارزش معاملات قرار داشتند.

بیشترین ارزش و حجم معاملات سهام در بورس

یاقوت، افران و فیروزا بیشترین ارزش معامله و نماد‌های وبملت، خودرو و بورس بیشترین حجم معامله را در بورس تهران تجربه کردند.

برچسب ها: بازار سرمایه ، بورس ایران
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