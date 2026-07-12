سازمان دریایی انگلیس: تهدید در هرمز همچنان «شدید» است

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس (UKMTO) روز یکشنبه اعلام کرد که سطح تهدید امنیتی در تنگه هرمز همچنان شدید باقی مانده است.

UKMTO همچنین خاطرنشان کرد که «علیرغم اعلامیه ایران در تاریخ ۱۲ ژوئیه ۲۰۲۶ مبنی بر بسته بودن تنگه هرمز، مسیر جنوبی همچنان در دسترس است و برای پذیرش تردد دوطرفه گسترش یافته است.»

این نهاد دریایی انگلیس به ملوانان هشدار داد که مراقب منطقه خطر مین باشند و آن‌ها را تشویق کرد که با همکاری و هدایت دریایی برای کشتیرانی (NCAGS) در ارتباط باقی بمانند، اما افزود که این امر اجباری نیست. UKMTO همچنین بار دیگر تأکید کرد که عبور از تنگه نیازی به کنترل نظارتی یا پرداخت هزینه ندارد.

در همین حال، وزارت حمل و نقل قطر پس از هدف قرار گرفتن این کشور توسط موشک‌های بالستیک ایران در اوایل روز یکشنبه، از همه مالکان کشتی‌ها خواست تا پس از اطلاع ثانوی، ناوبری و فعالیت‌های دریایی خود را «موقتاً» متوقف کنند.

این وزارتخانه افزود: «این وزارتخانه از همه مالکان و کاربران کشتی‌های دریایی، از جمله قایق‌های تفریحی، قایق‌های ماهیگیری، موتورسیکلت‌های آبی و همه کشتی‌های دریایی مشابه، می‌خواهد که از تاریخ صدور این بخشنامه، یکشنبه ۱۲ ژوئیه، تا اطلاع ثانوی، ناوبری و فعالیت‌های دریایی خود را موقتاً متوقف کنند.»

منبع: خبرگزاری فرانسه