مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع نیروی برق فارس گفت: از ابتدای خرداد ماه سال جاری، برای ۲۲۸ مشترک اداری در محدوده فعالیت این شرکت به دلیل مصرف بیش از الگو محدودیت اعمال شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدحسین زارعی اظهار کرد: این تعداد مشترک با وجود موضوع ناترازی انرژی و اطلاع رسانی‌های صورت گرفته در خصوص ضرورت رعایت مصرف، مصرفی بیش از الگو داشتند که منجر به اعمال محدودیت توسط کنتور هوشمند بر روی انشعاب برق آنها شد.

او با بیان اینکه این شرکت دارای ۱۳۲۷ مشترک اداری مجهز به کنتور هوشمند است، تصریح کرد: در جهت حفظ عدالت در فرآیند توزیع انرژی، تمامی دستگاه‌های اجرایی در راستای مدیریت بهینه مصرف انرژی و کاهش ناترازی شبکه برق کشور، ملزم به رعایت صرفه‌جویی در مصرف انرژی برق شده‌اند. این مقام مسئول استفاده از سامانه‌های هوشمند برای پایش و کنترل مصرف برق در ادارات، را یکی از مهم‌ترین برنامه‌های مدیریت مصرف عنوان کرد و افزود: این تجهیزات امکان نظارت دقیق بر میزان مصرف را فراهم می‌کنند.

زارعی در ادامه از همکاری ادارات دولتی، دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های عمومی غیردولتی استان در مصرف بهینه برق قدردانی کرد و یادآور شد: تابستان سال گذشته با فعالیت‌هایی که در حوزه مشترکان اداری انجام گرفت، بیش از ۸ مگاوات مدیریت بار در بخش اداری حاصل و بیش از ۹۵۳ میلیون ریال پاداش به ۱۲۷ اداره همکار در طرح کاهش پیک بار تابستان پرداخت شد.

مجری طرح پایش ادارات شرکت توزیع نیروی برق استان فارس نیز در تشریح روند پایش مصرف برق ادارات و دستگاه‌های اجرایی بیان داشت: مصرف برق ادارات به صورت مستمر توسط کنتور‌های هوشمند رصد می‌شود و تمامی مشترکان اداری موظفند میزان مصرف برق خود را در ساعات کاری ۳۰ درصد و در ساعات غیرکاری ۷۰ درصد نسبت به ساعت اداری کاهش دهند.

کیوان نامجو با بیان این که بر اساس ابلاغ وزارت کشور، ساختمان‌های اداری تمامی دستگاه‌ها و موسسات عمومی دولتی و غیردولتی، بانک ها، بیمه‌ها و شهرداری‌ها موظف به تنظیم دمای محیط بر روی عدد ۲۵ درجه سانتیگراد هستند خاطرنشان کرد: در صورت عدم رعایت موضوع و همچنین خودداری از خاموش کردن سامانه‌های سرمایشی در ساعت ۱۳، برق ادارات مورد نظر با استفاده از سامانه‌های رصد و پایش و کنترل از راه دور کنتور‌های هوشمند، قطع خواهد شد.

نامجو به برخی از راهکار مؤثر برای مدیریت و کاهش مصرف برق در ادارات اشاره کرد و گفت: استفاده از روشنایی روز، استفاده از لامپ‌های فوق کم مصرف SMD، LED به‌جای لامپ‌های کم مصرف قدیمی و یا لامپ‌های رشته‌ای، خاموش کردن چراغ‌ها در زمان‌های غیرضروری، نصب سنسور‌های حضور یا نورسنج در اتاق‌های جلسات و راهروها، خاموش کردن کامپیوترها، مانیتور‌ها و پرینتر‌ها در پایان ساعت کاری، تنظیم دمای سیستم‌های سرمایشی کولر‌ها روی دمای آسایش (۲۵ درجه)، بستن درب‌ها و پنجره‌ها هنگام استفاده از کولر برای جلوگیری از اتلاف انرژی، نصب سایبان و تعبیه پرده جهت جلوگیری از ورود حرارت به داخل ساختمان و نصب پنجره دوجداره از جمله راهکار‌های ساده، اما موثر در مصرف بهینه برق هستند.

منبع: شرکت برق فارس