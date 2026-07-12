باشگاه خبرنگاران جوان؛ بانک مسکن به‌عنوان بازوی مالی اصلی در پیشبرد اهداف دولت، گام‌های بلند و موثری در راستای خانه‌دار کردن اقشار مختلف جامعه و اجرای طرح نهضت ملی مسکن برداشته است.

بر اساس آخرین آمار تا تاریخ ۱۶ تیر ۱۴۰۵، این بانک با پرداخت بیش از ۱۵۳ هزار میلیارد تومان سهم‌الشرکه به سازندگان، مسیر رسیدن متقاضیان به خانه‌های نوساز را هموار کرده است. در همین راستا، موفقیت چشم‌گیری در فروش اقساطی حدود ۱۸۸ هزار واحد مسکونی به خانواده‌ها حاصل شده که نشان‌دهنده تعامل سازنده میان بانک مسکن، سازنده و متقاضی است.

بانک مسکن که به تنهایی ۵۳ درصد از کل تسهیلات شبکه بانکی در طرح نهضت ملی را بر عهده دارد، در جایگاه پیشتاز تامین مالی این پروژه ملی قرار گرفته است. شایان ذکر است که تا تاریخ مذکور، از مجموع ۳۹۳ هزار و ۹۴۱ قرارداد منعقده در قالب نهضت ملی، سهم‌الشرکه مربوط به ۳۸۲ هزار و ۶۱۹ واحد پرداخت شده است.

همچنین، با اتخاذ سیاست پرداخت مستمر و متناسب با پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها، تاکنون حدود ۸۰ درصد از ارزش کل قراردادها کارسازی شده است. این رویکرد نه تنها سرعت ساخت‌وسازها را افزایش داده، بلکه تضمینی برای تحویل به‌موقع واحدهای مسکونی به متقاضیان است.