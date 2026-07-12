بانک مسکن از ابتدای طرح نهضت ملی تا ۱۶ تیرماه ۱۴۰۵ ضمن پرداخت بیش از ۱۵۳ همت سهم‌الشرکه به سازندگان، موفق به فروش اقساطی حدود ۱۸۸هزار واحد مسکونی شد.

 

باشگاه خبرنگاران جوان؛  بانک مسکن به‌عنوان بازوی مالی اصلی در پیشبرد اهداف دولت، گام‌های بلند و موثری در راستای خانه‌دار کردن اقشار مختلف جامعه و اجرای طرح نهضت ملی مسکن برداشته است.

بر اساس آخرین آمار تا تاریخ ۱۶ تیر ۱۴۰۵، این بانک با پرداخت بیش از ۱۵۳ هزار میلیارد تومان سهم‌الشرکه به سازندگان، مسیر رسیدن متقاضیان به خانه‌های نوساز را هموار کرده است. در همین راستا، موفقیت چشم‌گیری در فروش اقساطی حدود ۱۸۸ هزار واحد مسکونی به خانواده‌ها حاصل شده که نشان‌دهنده تعامل سازنده میان بانک مسکن، سازنده و متقاضی است.

بانک مسکن که به تنهایی ۵۳ درصد از کل تسهیلات شبکه بانکی در طرح نهضت ملی را بر عهده دارد، در جایگاه پیشتاز تامین مالی این پروژه ملی قرار گرفته است. شایان ذکر است که تا تاریخ مذکور، از مجموع ۳۹۳ هزار و ۹۴۱ قرارداد منعقده در قالب نهضت ملی، سهم‌الشرکه مربوط به ۳۸۲ هزار و ۶۱۹ واحد پرداخت شده است.

همچنین، با اتخاذ سیاست پرداخت مستمر و متناسب با پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها، تاکنون حدود ۸۰ درصد از ارزش کل قراردادها کارسازی شده است. این رویکرد نه تنها سرعت ساخت‌وسازها را افزایش داده، بلکه تضمینی برای تحویل به‌موقع واحدهای مسکونی به متقاضیان است.

برچسب ها: مسکن ، تولید مسکن
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۳
Iran (Islamic Republic of)
پیمان حسین پناهی
۱۷:۲۶ ۲۱ تير ۱۴۰۵
بنده درسال1401ثبت نام کردم هنوز میگن هیچ خبری نیستش 600پرداختی هستش فقط امروز وفردا
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۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۳ ۲۱ تير ۱۴۰۵
به کیا دادن !!!؟؟؟؟؟ الان چند سالی هست برای مسکن ملی پول ریختم دریغ از هیچ. پیگیری کنید همدان تویسرکان.
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۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۵ ۲۱ تير ۱۴۰۵
دروغ تیتر زدی ،،از۱۴۰۰ هر سه ماه پول گرفتن هنوز از ۷بلوک سقف اول یکیش رو هم نزدن ،،،،هرچی پول ریخدیم میگن تورم برده ،،،قرار بود ۷۵ما بدیم و ۱۵۰وام مسکن ،،اونقدر لفت دادن تا حالا که ۴۵۰میلیون دادیم میگن تورم برده و حالا حالاها باید پرداخت کنید ،،،هیچ سقف و قیمتی هم تعیین نشده ،،،،خدا نگذره ازشون
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۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۰ ۲۱ تير ۱۴۰۵
برای مسکن ملی کاری اصلاً انجام نشده که بخواهد تحویل هم بدهند.
همان واحدهای مسکن مهر را پس از آماه سازی بعد 10 سال به اسم مسکن ملی اعلام می کنند.
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۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۰ ۲۱ تير ۱۴۰۵
همون مسکن مهر ،،،،،،،،،،،،،،،،
۰
۷
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