معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اهواز از استقرار ۴۵۰ کارشناس بهداشتی در مرز چذابه برای اربعین خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهرداد شریفی، معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور اهواز با اشاره به حساسیت بالای ایام اربعین و تجمع انبوه زائران، اظهار داشت: با توجه به اینکه استان خوزستان بهعنوان کانون بومی بیماریهای گوارشی شناخته میشود، رعایت دقیق موازین بهداشتی در مرز چذابه و مواکب مستقر در عراق، اولویت اصلی برنامهریزیهای بهداشتی امسال است.
وی با بیان اینکه بیش از ۴۵۰ کارشناس بهداشتی در مرز چذابه مستقر شدهاند، افزود: این نیروهای متخصص نظارتهای دقیقی بر فرآیند توزیع غذا، آب و شرایط محیطی انجام میدهند تا از شیوع بیماریهای واگیر جلوگیری شود. همکاری و هماهنگی کامل میان کلیه دستگاههای اجرایی مستقر در مرز با معاونت بهداشت، ضامن موفقیت این برنامه است.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور اهواز بر خطرات ناشی از عدم مدیریت صحیح پسماندها و فاضلاب تأکید کرد و گفت: تجمع زبالهها میتواند منجر به تجمع جوندگان و سگهای ولگرد شود که خود عامل انتقال بیماریهای مشترک هستند. همچنین، دفع بهداشتی فاضلاب برای جلوگیری از تکثیر ناقلین بیماری مانند پشههای مهاجم آئدس (ناقل تب زیکا و دنگ) و سایر بیماریها، حیاتی است.
شریفی در خصوص تهدیدات زیستی منطقهای، هشدار داد: با توجه به وجود بیماری "تب کریمه-کنگو" در برخی کشورهای همسایه، هرگونه ذبح غیربهداشتی دام در مواکب اکیداً ممنوع است. ذبح دامها تنها با هماهنگی و تحت نظارت اداره دامپزشکی شهرستان دشتآزادگان مجاز خواهد بود تا از انتقال عوامل بیماریزا به انسان جلوگیری شود.
وی در پایان بر لزوم تأمین «آب آشامیدنی سالم و بستهبندیشده» و «یخ بهداشتی لفافهگذاریشده» تأکید کرد و افزود: استفاده از یخهای بدون لفافه یا آبهای باز که ممکن است آلوده باشند، به دلیل حساسیتهای گوارشی زائران و شرایط آبوهوایی خوزستان، ریسک شیوع بیماریها را به شدت افزایش میدهد. برگزاری جلسات آموزشی برای مدیران مواکب ایرانی در عراق نیز برای ترویج فرهنگ بهداشتی انجام شده است.