باشگاه خبرنگاران جوان - متن پیام تبریک رئیسجمهوری به تیم ملی المپیاد فیزیک به شرح زیر است:
«درخشش تیم ملی المپیاد فیزیک کشورمان در پنجاه و ششمین دوره المپیاد جهانی فیزیک در کلمبیا با سه نشان طلا و دو نشان نقره و کسب رتبه اول دنیا در بخش تجربی این مسابقات، برگ زرین دیگری برافتخارات علمی کشورمان افزود.
این موفقیت ارزشمند که نشانهای روشن از توانمندی علمی، استعداد درخشان و پشتکار ستودنی جوانان این سرزمین است، به دانش آموزان عزیز، خانوادههای محترم آنان، معلمان پرتلاش و جامعه علمی کشور صمیمانه تبریک میگویم. باور دارم برای ساختن آینده بهتر، نیازمند توجه بیشتر به سرمایههای انسانی توانمند، آموزش با کیفیت و فرصتهای عادلانه برای شکوفایی استعدادها هستیم.
فرزندان عزیز ایران بار دیگر ثابت کردند دانش، تلاش و امید، راهگشای حضور موفق و افتخار آفرین در عرصههای جهانی است و پرچم ایران بزرگ را سرافرازانه بر فراز قلههای علم و دانش به اهتزاز در میآورد. برای اعضای این تیم و همه جوانان توانمند کشورمان، سلامتی و سربلندی روزافزون آرزو دارم.»