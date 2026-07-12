باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی زاده حسین، کارگردان و سردبیر برنامه «محفل ستارهها» با اعلام این خبر که در برنامه «محفل ستارهها» چهار اتفاق ویژه افتاده است، گفت: ما کاری کردهایم که بچهها بیشتر با شخصیتهای تاریخ سرزمینشان آشنا شوند. ما در این فصل علاوهبر میز میزبانان، یک عنوان جدید به عنوان مشاهیر و مفاخر داریم، که در قسمتهای مختلف آن را میبینیم. هدف ما این بود تا کودکان با شخصیتهای برجسته کشور آشنا شوند و آنها را به عنوان الگو قرار دهند.
زاده حسین به تفاوت دوم اشاره کرد و افزود: در این فصل تمام اتفاقات در فرم در خدمت محتوا در آمدند. یعنی تمام نمایشهایی که آقای احسان مهدی بازی میکند، در خدمت محتوا و موضوع است، تا به مخاطب منتقل شود. از آنجایی که ما میدانستیم این برنامه بعد از مراسم تشییع رهبرمان و در ایام محرم و صفر پخش خواهد شد، موضوع و محتوا برنامه هم در این فضا شکل گرفته است؛ به گونهای که تمام محتواهای انتخاب شده برگرفته از آیات قرآن و متناسب با موضوعاتی همچون مقاومت، ظلمستیزی و... است.
سردبیر برنامه با بیان اینکه برنامه «محفل ستارهها» صد درصد به تلاوت قرآن نمیپردازد، تصریح کرد: اگرچه پایه برنامه تلاوت قرآن است و چند قاری برجسته جهانی به عنوان میزبان برنامه داریم، اما در مهمانانمان از همه طیف دعوت کردهایم. مثلاً دخترانی را داریم که قصهخوان هستند.
کارگردان برنامه «محفل ستارهها» ادامه داد: اکنون بخش اول فصل سوم «محفل ستارهها» تا اربعین در حال پخش است و هر روز از ساعت ۱۶ از شبکه نهال پخش میشود. طبق آمار صداوسیما، مجموع دو فصل قبلی «محفل ستارهها» حدود ۴۱ درصد مخاطب کسب کرد. انشاءالله از ایام ماه ربیعالاول تا آخر تابستان برنامه ادامه خواهد داشت.
وی وجه تمایز برنامه «محفل» با «محفل ستارهها» را در نوع مخاطب دانست و توضیح داد: مخاطب ویژه «محفل ستارهها» قشر کودک و بین رده سنی ۷ تا ۱۲ سال است. از طرفی، تمام نکات قرآنی مطرح شده مناسب سنین کودک است و این برنامه به دلیل مخاطبانش شادتر است و بازیها و شوخیها به اقتضای سن کودکان است. این در حالی است که لزوماً تمام محتوای برنامه «محفل» در ماه رمضان مناسب سن کودکان نیست. هرچند در برنامه از این قشر مخاطب داریم، ولی در «محفل» موضوعات به دلیل گستردگی مخاطب متنوعتر است.