«حمیدرضا دهقان» از افسران پدافند نیروی دریایی ارتش در حملات بامداد امروز دشمن آمریکایی-صهیونی به جاسک، به فیض شهادت نائل آمد.

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062d\u0645\u06cc\u062f\u0631\u0636\u0627 \u062f\u0647\u0642\u0627\u0646\u00bb \u0627\u0632 \u0627\u0641\u0633\u0631\u0627\u0646 \u067e\u062f\u0627\u0641\u0646\u062f \u0646\u06cc\u0631\u0648\u06cc \u062f\u0631\u06cc\u0627\u06cc\u06cc \u0627\u0631\u062a\u0634 \u062c\u0645\u0647\u0648\u0631\u06cc \u0627\u0633\u0644\u0627\u0645\u06cc \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0628\u0648\u062f \u06a9\u0647 \u062f\u0631 \u062d\u0645\u0644\u0627\u062a \u0628\u0627\u0645\u062f\u0627\u062f \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632 \u062f\u0634\u0645\u0646 \u0622\u0645\u0631\u06cc\u06a9\u0627\u06cc\u06cc-\u0635\u0647\u06cc\u0648\u0646\u06cc \u0628\u0647 \u062c\u0627\u0633\u06a9\u060c \u0628\u0647 \u0641\u06cc\u0636 \u0634\u0647\u0627\u062f\u062a \u0646\u0627\u0626\u0644 \u0622\u0645\u062f.\n\u00a0\n\u00a0\n\u00a0\n\u00a0\n