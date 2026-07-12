«حمیدرضا دهقان» از افسران پدافند نیروی دریایی ارتش در حملات بامداد امروز دشمن آمریکایی-صهیونی به جاسک، به فیض شهادت نائل آمد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حمیدرضا دهقان» از افسران پدافند نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران بود که در حملات بامداد امروز دشمن آمریکایی-صهیونی به جاسک، به فیض شهادت نائل آمد.

 

 

 

 

شهادت یکی از افسران پدافند نیروی دریایی ارتش

برچسب ها: شهادت ، حمله آمریکا
خبرهای مرتبط
شهادت و مجروح شدن ۱۸ صیاد در سیریک
جزئیات حمله بامداد چهارشنبه دشمن به بندر سیریک اعلام شد
شنیده‌شدن صدای انفجار در برخی شهرهای استان هرمزگان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۱
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۵۰ ۲۱ تير ۱۴۰۵
خدا بیامرزد.یادش گرامی باد
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
محمدجواد
۱۹:۵۵ ۲۱ تير ۱۴۰۵
خدایش رحمت کند.شهادت مبارک.
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۹ ۲۱ تير ۱۴۰۵
همنشین اباعبدالله باشه
۰
۳
پاسخ دادن
مناطقی از هرمزگان مورد حمله دشمن قرار گرفت
شهادت یکی از افسران پدافند نیروی دریایی ارتش
بررسی خسارت فعالان اقتصادی بندر شهید رجایی؛ استرداد ۱۹ هزار میلیارد ریال مالیات بر ارزش افزوده در هرمزگان
شبکه برق جاسک پس از حمله شب گذشته دشمن ترمیم شد
کشف ۶۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در آب‌های کیش
آخرین اخبار
شبکه برق جاسک پس از حمله شب گذشته دشمن ترمیم شد
مناطقی از هرمزگان مورد حمله دشمن قرار گرفت
بررسی خسارت فعالان اقتصادی بندر شهید رجایی؛ استرداد ۱۹ هزار میلیارد ریال مالیات بر ارزش افزوده در هرمزگان
کشف ۶۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در آب‌های کیش
شهادت یکی از افسران پدافند نیروی دریایی ارتش
قیمت نان در هرمزگان افزایش یافت/ تشدید نظارت‌ها بر وزن و کیفیت
قیمت نان در هرمزگان افزایش یافت/ تشدید نظارت‌ها بر وزن و کیفیت