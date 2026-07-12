مشوق بزرگ کمیته امداد برای جذب مددجویان در صنایع فارس

در راستای حمایت از کارفرمایان و تسهیل جذب نیروی کار، کمیته امداد استان فارس اعلام کرد: سهم بیمه کارفرما برای مددجویان تحت پوشش را به مدت سه سال پرداخت کرده و از تسهیلات قرض‌الحسنه برای واحدهای صنعتی استفاده خواهد

باشگاه خبرنگاران جوان - مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس و مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان فارس در نشستی مشترک، بر گسترش همکاری‌ها و هم‌افزایی میان دو مجموعه با هدف توسعه اشتغال پایدار مددجویان، حمایت از واحد‌های صنعتی جذب‌کننده نیرو‌های تحت پوشش کمیته امداد و بهره‌گیری از ظرفیت صنعتگران و کارآفرینان خیر برای حمایت از خانواده‌های نیازمند تأکید کردند.

در این نشست، طرفین با بررسی ظرفیت‌های موجود و سوابق همکاری‌های مشترک، بر ضرورت تدوین سازوکار‌های هدفمند و نظام‌مند برای توسعه تعاملات در حوزه اشتغال، مهارت‌آموزی، مسئولیت‌های اجتماعی و مشارکت‌های خیرخواهانه تأکید کردند.

نقش صنعت در مسئولیت‌های اجتماعی و توانمندسازی اقشار نیازمند

عباس برنهاد، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس، با تأکید بر اهمیت گسترش همکاری‌ها و هم‌افزایی میان دو مجموعه، اظهار داشت: پرداختن به امور خیر و کمک به اقشار نیازمند، علاوه بر اینکه یک وظیفه دینی و انسانی است، مسئولیتی ملی و اجتماعی نیز محسوب می‌شود و بخش صنعت همواره در انجام این رسالت، نقش مؤثری ایفا کرده است.

او با قدردانی از مشارکت فعال صنعتگران، تولیدکنندگان و کارآفرینان استان در حمایت از ایتام، خانواده‌های نیازمند و ایجاد فرصت‌های شغلی برای مددجویان، افزود: فرهنگ نیکوکاری و مسئولیت‌پذیری اجتماعی در میان فعالان اقتصادی استان جایگاه ارزشمندی دارد و باید با ایجاد بستر‌های مناسب، زمینه ارتقای این مشارکت‌ها بیش از گذشته فراهم شود.

برنهاد، توانمندسازی جامعه هدف را مؤثرترین مسیر برای خروج پایدار از چرخه فقر دانست و تصریح کرد: ارائه آموزش‌های فنی و مهارتی متناسب با نیاز صنایع مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی، می‌تواند زمینه تربیت نیروی انسانی ماهر و معرفی افراد توانمند به واحد‌های تولیدی را فراهم کرده و به اشتغال پایدار مددجویان منجر شود.

او همچنین باتقدیر از از واحد‌های صنعتی که در جذب و به‌کارگیری افراد تحت پوشش کمیته امداد مشارکت می‌کنند گفت: استفاده از ظرفیت صنعتگران خیر استان برای کمک به خانواده‌های نیازمند نیز از محور‌های مهم همکاری مشترک خواهد بود.

توانمندسازی؛ رویکرد اصلی کمیته امداد در دهه اخیر

در ادامه این نشست، مرتضی موصلی، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان فارس، ضمن قدردانی از تعاملات و همکاری‌های مؤثر شرکت شهرک‌های صنعتی فارس، خواستار توسعه همکاری‌های مشترک در حوزه اشتغال و توانمندسازی مددجویان شد.

او با بیان اینکه در یک دهه اخیر، اولویت اصلی کمیته امداد توانمندسازی مددجویان و جامعه هدف بوده است، اظهار کرد: در این مسیر تلاش کرده‌ایم با همکاری دانشگاه‌ها، مراکز علمی و آموزشی و نهاد‌های تخصصی، مدل‌های علمی و کاربردی توانمندسازی را طراحی و اجرا کنیم تا مددجویان با کسب مهارت و دانش لازم، وارد بازار کار شوند.

موصلی افزود: در حوزه توسعه کسب‌وکار‌های خرد، با تمرکز بر فعالیت‌های دارای مزیت و متناسب با شرایط اقتصادی استان، اقدامات ارزشمندی انجام شده که از جمله آن می‌توان به توسعه نیروگاه‌های خورشیدی کوچک‌مقیاس و حمایت از مشاغل مولد اشاره کرد.

او همچنین از همکاری گسترده کمیته امداد با پارک علم و فناوری و شرکت‌های دانش‌بنیان برای ایجاد فرصت‌های نوین اشتغال و توانمندسازی مددجویان خبر داد و گفت: استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان، زمینه اشتغال پایدار و ارتقای مهارت‌های جامعه هدف را فراهم کرده است.

مشوق‌های حمایتی برای کارفرمایان و تدوین تفاهم‌نامه جدید

مدیرکل کمیته امداد استان فارس با اشاره به اجرای مدل جدید همکاری با کارفرمایان اظهار داشت: در این الگو، تسهیلات قرض‌الحسنه در اختیار کارفرمایان قرار می‌گیرد و منافع حاصل از اجرای طرح، هم برای جامعه هدف و هم برای کارفرما خواهد بود.

او ادامه داد: همچنین برای کارفرمایانی که مددجویان تحت پوشش را به کار گیرند، تسهیلات ویژه اشتغال و بسته‌های حمایتی پیش‌بینی شده است و سهم بیمه کارفرما برای این افراد به مدت سه سال از سوی کمیته امداد پرداخت می‌شود.

موصلی ابراز امیدواری کرد با همکاری شرکت شهرک‌های صنعتی فارس، روند معرفی و جذب مددجویان در واحد‌های صنعتی به‌صورت هدفمند، نظام‌مند و گسترده دنبال شود.

در پایان این نشست، با اشاره به تفاهم‌نامه‌های منعقد شده در سال‌های گذشته میان دو مجموعه، مقرر شد تفاهم‌نامه‌ای جدید با محوریت توسعه اشتغال، توانمندسازی مددجویان، آموزش‌های مهارتی، حمایت از کارفرمایان و گسترش مشارکت‌های اجتماعی و خیرخواهانه صنعتگران استان تدوین و اجرایی شود.

منبع: کمیته امداد فارس

برچسب ها: شهرک‌های صنعتی فارس ، صنایع ، مددجویان ، کمیته امداد فارس
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