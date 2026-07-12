باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ امیرحسین نقیمهر، رئیس پلیس فتای استان گیلان گفت: یکی از شگردهای مجرمان سایبری که در خرید و فروشهای اینترنتی مورد استفاده قرار میگیرد، «کلاهبرداری مثلثی» است؛ روشی که در آن کلاهبردار با ایفای نقش یک واسطه پنهان، خریدار و فروشنده واقعی را قربانی کرده و موجب بروز خسارت مالی و مشکلات حقوقی برای هر دو طرف میشود.
او افزود: در این شیوه، کلاهبردار ابتدا با فروشنده واقعی ارتباط برقرار کرده و خود را خریدار معرفی میکند. سپس با استفاده از تصاویر و مشخصات همان کالا، آگهی جعلی با قیمتی پایینتر از نرخ واقعی منتشر کرده و یا ترفندهای مختلف خریدار دیگری را فریب میدهد.
رئیس پلیس فتای استان گیلان تصریح کرد: شهروندان باید پیش از انجام هرگونه معامله اینترنتی، هویت طرف مقابل را بهدقت بررسی کرده و اطمینان حاصل کنند که صاحب حساب بانکی، همان شخص در حال مذاکره و انجام معامله است. همچنین مشاهده قیمتهای غیرمتعارف و بسیار پایینتر از عرف بازار باید به عنوان یکی از نشانههای احتمال وقوع کلاهبرداری مورد توجه قرار گیرد.
سرهنگ نقیمهر تصریح کرد: کاربران از کلیک روی لینکهای ناشناس ارسال شده در پیامرسانها و شبکههای اجتماعی، به ویژه با عنوان پرداخت بیعانه، مشاهده محصول یا تکمیل فرایند خرید، خودداری کرده و حتیالامکان از بسترها و درگاههای پرداخت امن پلتفرمهای معتبر خرید و فروش اینترنتی استفاده کنند.
او همچنین از شهروندان خواست ضمن توجه به هشدارها و توصیههای سایبری پلیس فتا، پیش از انجام هرگونه خرید و فروش اینترنتی، نسبت به احراز هویت طرف معامله و صحت اطلاعات پرداخت اطمینان حاصل کنند و در صورت مشاهده موارد مشکوک یا مواجهه با جرائم سایبری، موضوع را از طریق سایت پلیس فتا گزارش دهند یا جهت دریافت مشاوره و راهنمایی با مرکز فوریتهای سایبری پلیس فتا به شماره ۰۹۶۳۸۰ تماس بگیرند.
منبع: مرکز اطلاع رسانی پلیس گیلان