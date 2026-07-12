از حاکمان کاخ نشین تا رهبرانی که برای حفظ ایران به خاکریز آمدند + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - این مستند کوتاه با مرور بخشی از تاریخ ایران، از عهدنامههای گلستان و ترکمانچای و جدایی بخشهایی از قفقاز تا واگذاری بحرین در دوره پهلوی، به تصمیمات سیاسی پادشاهان در قبال تمامیت ارضی کشور میپردازد؛ تصمیماتی که با حفظ قدرت و بقای حکومت گره خورده بود و هزینه آن را ایران با از دست دادن بخشی از سرزمین خود پرداخت.
اما جایی که روایت به سالهای پس از انقلاب اسلامی و دوران دفاع مقدس میرسد؛ زمانی است که مسئولان و فرماندهان ارشد در کنار رزمندگان در جبهههای نبرد حضور یافتند و با وجود حمایت گسترده قدرتهای جهانی از رژیم بعث عراق، جنگ هشتساله بدون تغییر در مرزهای ایران به پایان رسید و حتی یک سانتیمتر از خاک کشور از دست نرفت.