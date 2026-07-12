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روایتی از یک انقلاب؛

از حاکمان کاخ نشین تا رهبرانی که برای حفظ ایران به خاکریز آمدند + فیلم

روایتی تاریخی از دو شیوه حکمرانی در ایران؛ از دوره‌ای که بخش‌هایی از خاک کشور در نتیجه جنگ، قرارداد یا بی کفایتی سیاسی از دست رفت تا دورانی که با وجود هشت سال جنگ، تمامیت ارضی ایران حفظ شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - این مستند کوتاه با مرور بخشی از تاریخ ایران، از عهدنامه‌های گلستان و ترکمانچای و جدایی بخش‌هایی از قفقاز تا واگذاری بحرین در دوره پهلوی، به تصمیمات سیاسی پادشاهان در قبال تمامیت ارضی کشور می‌پردازد؛ تصمیماتی که با حفظ قدرت و بقای حکومت گره خورده بود و هزینه آن را ایران با از دست دادن بخشی از سرزمین خود پرداخت.

اما جایی که روایت به سال‌های پس از انقلاب اسلامی و دوران دفاع مقدس می‌رسد؛ زمانی است که مسئولان و فرماندهان ارشد در کنار رزمندگان در جبهه‌های نبرد حضور یافتند و با وجود حمایت گسترده قدرت‌های جهانی از رژیم بعث عراق، جنگ هشت‌ساله بدون تغییر در مرز‌های ایران به پایان رسید و حتی یک سانتی‌متر از خاک کشور از دست نرفت.

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