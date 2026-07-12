باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - رضا مبصری دبیر انجمن‌ تولیدکنندگان زنجیره گوشت مرغ در نشست خبری امروز گفت: با توجه به تولید ماهانه بین ۲۲۰ تا ۲۳۰ هزار تن گوشت مرغ در کشور، میزان صادرات تنها ۵ درصد تولید را در بر می‌گیرد که رقم زیادی نیست.

به گفته وی، طی ماه های اخیر تولید کنندگان گوشت مرغ دچار زیان بودند که انتظار می رود این میزان زیان از محل استمرار صادرات و خریدهای حمایتی دولت توسط شرکت پشتیبانی امور دام جبران شود.

دبیر انجمن تولید کنندگان زنجیره گوشت مرغ با اشاره به ظرفیت‌های نمایشگاه‌های تخصصی برای افزایش بهره‌وری و شبکه‌سازی میان تولیدکنندگان بیان کرد: پراکندگی واحدهای تولیدی در سراسر کشور، یکی از موانع اصلی دستیابی به بهره‌وری مطلوب بوده است و برگزاری چنین رویدادهایی، فرصت مناسبی برای تبادل افکار و هم‌افزایی فراهم می‌ کند.

وی از برنامه‌ریزی برای برگزاری همایشی جانبی در حاشیه نمایشگاه امسال خبر داد و گفت: تلاش می شود با برگزاری این رویداد، چتر حمایتی و امکانات موجود در زنجیره‌ های تولید برای تمامی فعالان صنعت تبیین شود.

گفتنی است دومین نمایشگاه تخصصی دام و طیور و صنایع لبنی تهران در محل نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب هفتم تا دهم مرداد برگزار می شود.