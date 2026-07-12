باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - صادق ضیاییان، رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا، با اشاره به تداوم موج گرما در کشور گفت: تا پایان هفته هوای گرم در اغلب مناطق کشور ماندگار خواهد بود، اما دمای تهران به ۴۵ درجه سانتی‌گراد نخواهد رسید و حتی رکورد دمایی ایستگاه مهرآباد نیز شکسته نمی‌شود.

ضیاییان با بیان اینکه روز‌های گرم تابستان همچنان ادامه دارد، اظهار کرد: تا پایان هفته شاهد استقرار هوای گرم در کشور خواهیم بود. البته به طور معمول، اواخر تیرماه و به‌ویژه نیمه نخست مرداد، گرم‌ترین روز‌های سال در بسیاری از مناطق کشور محسوب می‌شوند و بیشترین رکورد‌های دمایی نیز معمولاً در همین بازه زمانی به ثبت رسیده است.

وی افزود: رکورد تاریخی دمای تهران ۴۲.۶ درجه سانتی‌گراد است که تاکنون چهار بار و همگی در هفته پایانی تیر و هفته نخست مرداد ثبت شده است.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا با اشاره به وضعیت روز‌های آینده گفت: انتظار داریم در بیشتر مناطق کشور هوای گرم تداوم داشته باشد و در مناطق جنوبی و جنوب‌غربی، دمای هوا در برخی نقاط از ۵۰ درجه سانتی‌گراد نیز فراتر برود.

ضیاییان درباره وضعیت پایتخت تصریح کرد: استان تهران به دلیل تنوع اقلیمی، ایستگاه‌های هواشناسی متعددی از ورامین تا آبعلی دارد، اما ملاک اعلام دمای شهر تهران، ایستگاه مهرآباد است.

وی تأکید کرد: دمای ایستگاه مهرآباد در روز‌های آینده به هیچ وجه به ۴۵ درجه سانتی‌گراد نخواهد رسید و حتی رکورد ۴۲.۶ درجه این ایستگاه نیز شکسته نمی‌شود.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا یادآور شد: روز گذشته دمای ایستگاه مهرآباد ۴۲.۲ درجه سانتی‌گراد ثبت شد و پیش‌بینی می‌شود در روز‌های آینده دمای تهران از این مقدار نیز کمتر باشد، هرچند همچنان روز‌های گرمی را در پیش خواهیم داشت.

وی در پایان با اشاره به گرم‌ترین نقاط کشور گفت: روز گذشته ایستگاه امیدیه با ثبت دمای ۴۹.۷ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین ایستگاه کشور بود و در میان مراکز استان‌ها نیز اهواز با دمای ۴۷.۸ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین مرکز استان به شمار می‌رفت.