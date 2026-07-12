باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - ملیکا برقی زاده کارشناس بازار سرمایه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: معاملات امروز در حالی به پایان رسید که فضای کلی بازار کاملا در اختیار فروشندگان بود. ۸۵ درصد از نماد‌ها در محدوده منفی قرار گرفتند؛ آماری که نشان‌دهنده تشدید هیجان فروش و خروج گسترده تقاضا از بازار است. درگیری‌های مجدد نظامی در خلیج فارس، سطح ریسک‌های سیاسی را افزایش داده و سرمایه‌گذاران را به سمت رفتار‌های محافظه‌کارانه سوق داده است؛ شاخص کل بورس با کاهش ۱۲۶ هزار و ۹۶۵ واحدی، افتی معادل ۲،۴۵ درصد را ثبت کرد و در سطح پنج میلیون و ۵۵ هزار و ۶۴۸ واحد ایستاد. این افت قابل توجه نشان می‌دهد نماد‌های بزرگ و شاخص‌ساز نقش مهمی در فشار نزولی بازار داشته‌اند.

او افزود: شاخص هم‌وزن نیز شرایط مشابهی را تجربه کرد و با افت ۲۷ هزار و ۵۱۳ واحدی معادل ۲،۰۱ درصد، به سطح یک میلیون و ۳۳۸ هزار و ۳۳۱ واحد عقب‌نشینی کرد؛ موضوعی که از فراگیری ریزش در کل بازار حکایت دارد؛ ارزش معاملات خرد امروز به ۱۱ هزار و ۷۷۰ میلیارد تومان رسید که کاهش محسوسی نسبت به روز‌های قبل دارد و نشان می‌دهد بخشی از معامله‌گران ترجیح داده‌اند از بازار فاصله بگیرند. حجم معاملات نیز ۲۱،۱ میلیارد برگه سهم ثبت شد که افت فعالیت بازار را تایید می‌کند.

این کارشناس بازار سرمایه سهام اظهار کرد: نماد‌های پرتراکنش شامل وفیروزه، کالا، فملی، بورس، وبملت و شپنا همگی در کف دامنه نوسان قرار داشتند؛ در بخش سهام، حق تقدم‌ها و صندوق‌های سهامی ۴۴۷۳ میلیارد تومان پول حقیقی‌ها خارج شد، اما کوچ نقدینگی سرمایه‌گذاران حقیقی به صندوق‌های درآمد ثابت با ۲.۳ همت، طلا با ۴۴۵ میلیارد تومان و نقره با ۱۳ میلیارد تومان اتفاق افتاد؛ امروز ۸۵ درصد بازار سرخ‌پوش بود و ۲۲.۴ همت پشت صف سنگین فروش باقی ماند، با این حال ۱.۶ همت نیز صف خرید ثبت شدگروه‌های پرطرفدار بازار سهام شامل فرآورده‌های نفتی، شیمیایی‌ها، بانک‌ها، فلزات اساسی، دارویی‌ها، خودرویی‌ها و سیمانی‌ها همگی در بالای فهرست خروج پول حقیقی‌ها بودند.

او افزود: یکی از مهم‌ترین نشانه‌های ضعف بازار، خروج چهار هزار و ۴۷۳ میلیارد تومان پول حقیقی بود. این حجم از خروج سرمایه، بیانگر کاهش اعتماد و افزایش ترس در میان سهامداران خرد است بازاری که تا چند روز پیش نشانه‌هایی از بازگشت به مسیر صعودی داشت، حالا تحت تاثیر ریسک‌های سیاسی مسیر خود را از دست داده است. تا زمانی که سطح نااطمینانی کاهش نیابد، نمی‌توان انتظار بازگشت پایدار بازار را داشت؛ شرایطی که فعلا چشم‌انداز بورس را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است.