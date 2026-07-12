کارشناس بازار سرمایه گفت: یکی از مهم‌ترین نشانه‌های ضعف بازار، خروج چهار هزار و ۴۷۳ میلیارد تومان پول حقیقی بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - ملیکا برقی زاده کارشناس بازار سرمایه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: معاملات امروز در حالی به پایان رسید که فضای کلی بازار کاملا در اختیار فروشندگان بود. ۸۵ درصد از نماد‌ها در محدوده منفی قرار گرفتند؛ آماری که نشان‌دهنده تشدید هیجان فروش و خروج گسترده تقاضا از بازار است. درگیری‌های مجدد نظامی در خلیج فارس، سطح ریسک‌های سیاسی را افزایش داده و سرمایه‌گذاران را به سمت رفتار‌های محافظه‌کارانه سوق داده است؛ شاخص کل بورس با کاهش ۱۲۶ هزار و ۹۶۵ واحدی، افتی معادل ۲،۴۵ درصد را ثبت کرد و در سطح پنج میلیون و ۵۵ هزار و ۶۴۸ واحد ایستاد. این افت قابل توجه نشان می‌دهد نماد‌های بزرگ و شاخص‌ساز نقش مهمی در فشار نزولی بازار داشته‌اند.

او افزود: شاخص هم‌وزن نیز شرایط مشابهی را تجربه کرد و با افت ۲۷ هزار و ۵۱۳ واحدی معادل ۲،۰۱ درصد، به سطح یک میلیون و ۳۳۸ هزار و ۳۳۱ واحد عقب‌نشینی کرد؛ موضوعی که از فراگیری ریزش در کل بازار حکایت دارد؛ ارزش معاملات خرد امروز به ۱۱ هزار و ۷۷۰ میلیارد تومان رسید که کاهش محسوسی نسبت به روز‌های قبل دارد و نشان می‌دهد بخشی از معامله‌گران ترجیح داده‌اند از بازار فاصله بگیرند. حجم معاملات نیز ۲۱،۱ میلیارد برگه سهم ثبت شد که افت فعالیت بازار را تایید می‌کند.

این کارشناس بازار سرمایه سهام اظهار کرد: نماد‌های پرتراکنش شامل وفیروزه، کالا، فملی، بورس، وبملت و شپنا همگی در کف دامنه نوسان قرار داشتند؛ در بخش سهام، حق تقدم‌ها و صندوق‌های سهامی ۴۴۷۳ میلیارد تومان پول حقیقی‌ها خارج شد، اما کوچ نقدینگی سرمایه‌گذاران حقیقی به صندوق‌های درآمد ثابت با ۲.۳ همت، طلا با ۴۴۵ میلیارد تومان و نقره با ۱۳ میلیارد تومان اتفاق افتاد؛ امروز ۸۵ درصد بازار سرخ‌پوش بود و ۲۲.۴ همت پشت صف سنگین فروش باقی ماند، با این حال ۱.۶ همت نیز صف خرید ثبت شدگروه‌های پرطرفدار بازار سهام شامل فرآورده‌های نفتی، شیمیایی‌ها، بانک‌ها، فلزات اساسی، دارویی‌ها، خودرویی‌ها و سیمانی‌ها همگی در بالای فهرست خروج پول حقیقی‌ها بودند.

او افزود: یکی از مهم‌ترین نشانه‌های ضعف بازار، خروج چهار هزار و ۴۷۳ میلیارد تومان پول حقیقی بود. این حجم از خروج سرمایه، بیانگر کاهش اعتماد و افزایش ترس در میان سهامداران خرد است بازاری که تا چند روز پیش نشانه‌هایی از بازگشت به مسیر صعودی داشت، حالا تحت تاثیر ریسک‌های سیاسی مسیر خود را از دست داده است. تا زمانی که سطح نااطمینانی کاهش نیابد، نمی‌توان انتظار بازگشت پایدار بازار را داشت؛ شرایطی که فعلا چشم‌انداز بورس را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است.

برچسب ها: بازار سرمایه ، بورس ایران
خبرهای مرتبط
سرمایه‌گذاران خرد همچنان محتاط هستند/ خروج حدود ۵.۲ همت پول حقیقی از بازار سرمایه
چراغ سبز بورس به انرژی‌های پاک / ظرفیت بزرگ‌ترین نیروگاه بادی کشور افزایش پیدا می‌کند
انتهای معاملات بازار سرمایه ثبت شد؛
کاهش بیش از ۱۲۶ هزار واحدی شاخص کل بورس
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
فروش اینترنتی محصولات ایران‌خودرو از سه‌شنبه آغاز می‌شود
بانک مرکزی علت گرانی ارز اربعین را اعلام کرد
هر کیلو گوشت با قیمت ۲ میلیون تومان به دست مصرف‌کننده می‌رسد
قیمت خودرو در بازار آزاد یکشنبه ۲۱ تیر
نیاز مصرف برق استان تهران از مرز ۱۰ هزار مگاوات عبور کرد
ناکارآمدی شبکه توزیع علت نوسان قیمت محصولات پروتئینی
ارتفاعات البرز مرکزی طی دو روز آینده بارانی می‌شود
ترافیک سنگین در محور هراز
تامین مالی بازسازی با بسته جدید حمایتی دولت
نهاده‌های دامی مورد نیاز کشور تا ۴ ماه تامین است
آخرین اخبار
تامین مالی بازسازی با بسته جدید حمایتی دولت
ارتفاعات البرز مرکزی طی دو روز آینده بارانی می‌شود
نهاده‌های دامی مورد نیاز کشور تا ۴ ماه تامین است
بانک مرکزی علت گرانی ارز اربعین را اعلام کرد
ترافیک سنگین در محور هراز
هر کیلو گوشت با قیمت ۲ میلیون تومان به دست مصرف‌کننده می‌رسد
نیاز مصرف برق استان تهران از مرز ۱۰ هزار مگاوات عبور کرد
فروش اینترنتی محصولات ایران‌خودرو از سه‌شنبه آغاز می‌شود
قیمت خودرو در بازار آزاد یکشنبه ۲۱ تیر
ناکارآمدی شبکه توزیع علت نوسان قیمت محصولات پروتئینی
امکان ثبت مجدد اظهارنامه‌ها مالیات بر ارزش افزوده فراهم شد
حراج شمش طلای مرکز مبادله ایران به ایستگاه ۱۵۰ رسید
تولید ماهانه ۲۳۰ هزار تن گوشت مرغ در کشور
۴۲۰۰ مگاوات آسیب جنگ به شبکه برق کشور
هدف‌گذاری دستیابی به ۷ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر با قوت پیگیری می‌شود
از خروج نقدینگی تا کاهش ارزش معاملات در روز سرخ شاخص بورس
تداوم استقرار هوای گرم در کشور تاپایان هفته/ دمای جنوب و جنوب‌غرب از ۵۰ درجه عبور می‌کند
مجوز صادرات ۱۰ هزار تن مرغ صادر شد
کلید ۱۸۸۰۰۰ واحد نهضت ملی تحویل خانواده‌ها شد
کاهش بیش از ۱۲۶ هزار واحدی شاخص کل بورس
بیش از ۶ میلیون خانوار فاقد مسکن هستند/ شکاف عمیق میان عرضه و تقاضای مسکن
کشف ۳ هزار و ۲۷۰ میلیارد ریال فرار مالیاتی در حوزه صنایع فولادی کرمان
افزایش تولید بنزین در جنگ تحمیلی ۴۰روزه+فیلم
روش نگهداری میوه به مدت طولانی در یخچال
دستور وزیر اقتصاد به سازمان‌های تابعه برای شفاف‌سازی مقررات کسب‌وکار پیش از اجرا
۵۰۰ مگاوات ظرفیت برق «قطع‌نشو» برای خرید صنایع انرژی بر باقی مانده است
چراغ سبز بورس به انرژی‌های پاک / ظرفیت بزرگ‌ترین نیروگاه بادی کشور افزایش پیدا می‌کند
بازگشت بیش از ۱۲ میلیارد دلار از مطالبات صندوق تا پایان سال
پیگیری رفع مشکلات صادرات کالا‌های کشاورزی به کشور‌های عضو اوراسیا در دستور کار قرار گرفت
پتروشیمی ماهشهر به زودی به مدار تولید بازمی‌گردد